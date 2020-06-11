Servier завершила приобретение компании Symphogen

Международная фармацевтическая компания Servier объявила о завершении сделки по приобретению биотехнологической компании Symphogen A/S. В начале 2020 года Symphogen начала сотрудничество с кафедрой инфекционных болезней Орхусского университета для выявления нейтрализующих антител к COVID-19.

В составе группы Servier компания Symphogen станет центром технологий и разработки лекарственных средств на основе моноклональных антител для лечения различных заболеваний, включая онкологические. Symphogen будет функционировать в качестве отдельного подразделения в составе группы компаний Servier и сохранит штаб-квартиру в городе Баллеруп (Дания).

В рамках сделки исполнительный директор Научно-исследовательского института компании Servier Кристоф Тюрио назначен главным исполнительным директором компании Symphogen, а бывший главный операционный директор Symphogen Карин Гарре вступила в должность генерального директора Symphogen. Бывший главный исполнительный директор Symphogen Мартин Олин продолжит работу в качестве внешнего консультанта на время переходного периода.

«Это приобретение позволит Servier расширить свои компетенции в области разработки лекарственных препаратов на основе антител в онкологии и других областях медицины, – заявил исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам компании Клод Бертран. – Созданная Symphogen платформа для исследования антител усилит наши возможности в области разработки новых лекарственных средств и расширит наш портфель препаратов».

Исполнительный директор Научно-исследовательского института компании Servier и главный исполнительный директор компании Symphogen Кристоф Тюрио добавил: «Мы разделяем ценности Symphogen и твердо убеждены, что инновации и сотрудничество – ключевые принципы для разработки методов лечения на благо пациентов. Рады приветствовать Symphogen в составе группы Servier и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с командой по разработке передовых методов лечения на основе моноклональных антител».

«Завершение сделки знаменует начало продуктивной работы компаний Symphogen и Servier, – отметила генеральный директор компании Symphogen Карин Гарре. – Данное приобретение, основанное на опыте предыдущего сотрудничества, укрепляет стратегию компании Servier в области разработки антител за счет возможностей компании Symphogen. Уверена, благодаря объединению двух компаний, разделяющих общие ценности, мы добьемся отличных результатов в будущем».

Источник: Servier

pharmvestnik