Гарольд Власов: «Пандемия укрепила наши отношения с клиентами»

Управляющий директор NC Logistic рассказал об особенностях работы специализированного 3–PL оператора в условиях эпидемии и поделился прогнозом о том, какие факторы в ближайшее время окажут определяющее влияние на конкурентоспособность представителей логистического сектора.

Спрос со стороны дистрибьюторов и аптечных сетей в марте был очень высок, особенно в начале пандемии, подчеркнул он. Но уже в апреле он стал падать, что было обусловлено несколькими объективными причинами: началом нового квартала, ограничениями в перевозках по регионам и, конечно, самой пандемией. Наибольший спрос сохранялся на изделия медицинского назначения, в частности средства индивидуальной защиты.

«При этом ценообразование в сторону увеличения коснулось лишь дефицитных препаратов и медицинских изделий, – отметил Гарольд Власов. – Ограничения в поставках из-за рубежа сказались на наличии и ценах. Если же говорить про физическую доступность, то, на мой взгляд, в аптечной рознице никаких обострений не было. У пациентов сохранилась возможность приобрести необходимый препарат в аптеке в шаговой доступности от места проживания».

3–PL оператор в этих условиях неизбежно столкнулся с серьезными перегрузками. «Мы не прекращали работать ни на секунду, – рассказал управляющий директор NC Logistic. – Наш складской комплекс функционировал в режиме 24/7. Конечно, пришлось привлекать дополнительные ресурсы, но мы успешно справились».

По его словам, преодолеть непростую ситуацию помогла слаженная квалифицированная команда, а также запас производственных мощностей и партнерские отношения между участниками оптового сегмента. «В сотрудничестве с клиентами для нас ничего не изменилось, – подчеркнул он. – Отношения с клиентами только укрепились. Понимая сложность ситуации, мы шли на некоторые уступки».

Рентабельность бизнеса, по его мнению, остается в прямой зависимости от платежеспособности пациентов, и, как следствие, аптечных сетей.

Пандемия сильно усложнила прогнозы на будущее, и тем не менее Гарольд Власов считает, что итоги года станут для участников фармрынка «жизненно обнадеживающими».

«В период подготовки к старту маркировки в логистическом, да и в других сегментах в ближайшие месяцы-год ситуация будет развиваться хлопотно и динамично, – добавил он. – Точки роста следует искать в IT–решениях по автоматизации работ с маркированной продукцией, а основной акцент нужно делать на качестве предоставляемого сервиса. Клиент должен видеть в вас надежного, проверенного партнера с высоким уровнем операционных возможностей и сервисных компетенций».

Источник: NC Logistic

pharmvestnik