Комитет по охране здоровья поддержал законопроект о бесплатной вакцинации в частных ЛПУ

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании 8 июня рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о возможности проводить бесплатную вакцинацию граждан в частных медучреждениях.

Законопроект о возможности проводить бесплатную вакцинацию граждан в частных медучреждениях за счет средств фонда ОМС внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым, пишет ТАСС.

Как уточнил соавтор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, такие нормы расширят возможности граждан по вакцинированию, а также повысят информированность населения о прививках.

«Нам нужно сформировать в обществе культуру вакцинопрофилактики. Сегодня существует почти три десятка инфекционных болезней, заболевание которыми можно предотвратить с помощью вакцин. Этим уже пользуется весь цивилизованный мир, нам следует сделать так, чтобы вакцинация стала элементом общей культуры», — отметил Огуль в разговоре с ТАСС.

pharmvestnik