Минюст США обвинил владельцев аптеки в организации коррупционной схемы

Жители штата Флорида выставляли счета по незаконно оформленным рецептам. В результате им удалось заработать более 50 млн долл.

Майкл Гордон, Джеймс Мосс, Эдвард Уайт и Дэйвид Коупленд обвиняются в мошенничестве и организации коррупционной схемы, говорится на сайте Минюста США.

По версии следствия, все они принимали участие в многомиллионном предварительном сговоре с целью присвоения средств Программы медицинского страхования военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей (TRICARE).

Следствие пришло к выводу, что Джеймс Мосс и его сообщники являлись совладельцами производственной аптеки Florida Pharmacy Solutions Inc. («Флорида Фармаси Солюшнз Инк.», FPS), через которую выставляли TRICARE счета на оплату дорогостоящих препаратов, назначенных незаконным образом.

Обвинение утверждает, что в период с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года мошенники выставили счета на сумму 54 млн долл., из которых более 42 млн долл. были оплачены.

По мнению правоохранителей, Джеймс Мосс заплатил своим сообщникам более 20 млн долл. в обмен на получение нелегально оформленных рецептов на препараты для пациентов по программе TRICARE.

Также следствие полагает, что FPS «обслуживала» пациентов, проживающих в 30 штатах США и ряде зарубежных стран.

Всем четверым предъявлено обвинение в одном эпизоде сговора с целью обмана Правительства США, а также вымогательстве или получении взяток.

Джеймс Мосс обвиняется в шести эпизодах вымогательства или получения взяток и одном эпизоде хранения препарата кетамин с целью распространения.

В свою очередь, Эдвард Уайт обвиняется в четырех эпизодах вымогательства и получения взяток, Дэйвид Коупленд – в двух аналогичных эпизодах, а также в трех эпизодах взяткодательства.

Илья Дугин

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