В Москве создан резерв медикаментов для пациентов с COVID-19

В столице создан резерв лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Запас медикаментов составляет более 10 млн упаковок 53 препаратов.

На базе Центра лекарственного обеспечения столичного Департамента здравоохранения создан резерв лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Запас медикаментов составляет более 10 млн упаковок 53 препаратов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Информация размещена на сайте mos.ru

«Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, которые лечатся в домашних условиях. Лекарства по назначению врача выдают пациентам бесплатно при посещении КТ-центров, а также при выезде врача на дом. Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в количестве 10 миллионов упаковок», – сообщила заммэра.

По ее словам, медработники, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, бесплатно обеспечиваются профилактической противовирусной терапией. Сейчас более шести тысяч врачей регулярно получают препараты.

Сотрудники больниц, поликлиник, КТ-центров и других медорганизаций обеспечиваются масками, перчатками, защитными костюмами, очками, респираторами, бахилами, дезинфекторами и так далее. Для этих целей создан неснижаемый запас средств индивидуальной защиты в расчете на две-четыре недели. Резерв пополняется в круглосуточном режиме, уточнила Ракова.

Фото: Игорь Чунусов

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