Компания Renewal представила новый салициловый лосьон

Портфель новосибирского фармпроизводителя Renewal пополнился новым салициловым лосьоном.

Препарат выпускается в удобной форме – с лопаткой для нанесения. Лосьон уже можно найти в аптеках.

Салициловый лосьон направлен на борьбу с несовершенствами кожи и предотвращение их появления. Он оказывает влияние на проблемные участки кожи благодаря антибактериальному, подсушивающему эффекту.

Как заявляет производитель, средство проникает в поры, отшелушивая клетки, предупреждает появление черных точек, уменьшает дискомфорт при появлении высыпаний. Также лосьон способствует процессу обновления кожи, сокращает следы постакне и выравнивает тон и рельеф кожи.

Наносить препарат можно с помощью специальной лопатки или ватного диска.

ТУ 20.42.15-042-47509455-2019

Источник: Renewal («ПФК Обновление»)

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