Депутаты предложили сохранить ЕНВД для аптек и ввести льготное кредитование фармпроизводителей

Маркировка лекарственных препаратов и внедрение системы мониторинга их движения должны стартовать 1 июля 2020 года. Депутаты Госдумы предлагают установить существенные послабления для участников отрасли, чтобы тем было проще войти в систему маркировки с учетом эпидемиологической обстановки.

Правительству Российской Федерации рекомендуется разработать меры экономической поддержки участников системы МДЛП, такие как льготное кредитование фармпредприятий, нулевая таможенная пошлина на ввоз сырья для производства фармсубстанций, сохранение ЕНВД для аптечных организаций.

Об этом говорится в решении, которое подготовлено межфракционной рабочей группой Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения и обращения лекарственных средств по итогам заседания, которое было посвящено внедрению маркировки.

Межфракционная рабочая группа Госдумы 3 июня еще раз обсудила все те проблемы, которые, по мнению многих представителей отрасли, не позволяют запустить МДЛП с 1 июля этого года, не опасаясь серьезных сбоев в лекарственном обеспечении граждан. По итогам обсуждения был подготовлен внушительный документ, в котором даны обстоятельные рекомендации Правительству, Минздраву, Минпромторгу и ЦРПТ относительно некоторых послаблений и мер поддержки для участников системы.

В частности, предлагается разрешить производителям лекарственных средств использовать фармсубстанции, зарегистрированные в Российской Федерации, но не внесенные в регистрационное удоствоверение препарата конкретного производителя лекарственных средств, с обязательным переоформлением документации в течение 60 дней; рассмотреть вопросы льготного кредитования фармпредприятий и установления нулевой таможенной пошлины на ввоз сырья для производства фармсубстанций, а также сохранения ЕНВД для аптечных организаций до конца этого года.

Депутаты предложили предусмотреть «гибкий подход к обязательной маркировке» для медицинских учреждений, которые сейчас задействованы в борьбе с COVID-19, а Росздравнадзору рекомендовано до 1 октября 2020 года не применять административные санкции к предприятиям и организациям, которые не успели подключиться к МДЛП по объективным причинам, связанным с пандемией.

До 1 июля Минздраву необходимо устранить несоответствия между госреестром лекарственных средств, каталогом лекарственных препаратов и Единым справочником-каталогом лекарственных препаратов. Госдуме совместно с Минздравом и Минпромторгом надлежит обеспечить единообразие толкования и правоприменения норм в отношении ввоза и ввода в гражданский оборот после 1 июля 2020 года немаркированных препаратов, произведенных до указанной даты. Наконец Правительству, Минпромторгу и ЦРПТ предстоит урегулировать организационно-технические вопросы, например, внести изменения в типовые формы договоров на оказание услуг участникам системы маркировки.

Фото: duma.gov.ru



Екатерина Погонцева

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