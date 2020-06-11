Минпромторг предложил запретить объединять медицинские маски в один лот с другими товарами

Медицинские маски не могут быть предметом одного контракта (одного лота) с другими видами промышленных товаров до конца 2021 года. С таким предложением выступил Минпромторг России.

Минпромторг России разработал изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». Об этом сообщается на сайте regulation.gov.ru

Документом предлагается наложить запрет на объединение при закупках медицинских масок с другими видами промышленных товаров на срок с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2021 г.

Это обусловлено тем, что объем производства медицинских масок на территории России за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность.

«Практика объединения в один лот различных видов товаров, в том числе медицинских масок с другими видами товаров и услуг, приводит к существенному сокращению количества участников закупок, ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств», – указано в пояснительной записке.

Фото: Екатерина Погонцева

Елена Сидорова

pharmvestnik