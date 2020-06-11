Первый миллион от читателей и друзей Vademecum!

Мы всегда дорожили своей независимостью, стремились зарабатывать на рекламе, крутой авторской аналитике и качественных мероприятиях, на которые мы традиционно собираем весь цвет индустрии здравоохранения. Поддержки читателей в этой модели не было: нагружать читателя долженствованиями (пусть и в обмен на хорошую журналистику) мы не считали для себя возможным.

Поэтому с большим волнением объявляли о начале сбора средств. Для нас это было сродни референдуму, на котором на всеобщее голосование выносится единственный вопрос: «Мы вам нужны?»

Вот уже больше недели мы принимаем звонки от наших друзей, ньюсмейкеров, письма от читателей, с которыми лично не знакомы. В трудный момент руку помощи нам протянули самые разные люди – собственники и руководители крупных корпораций, провизоры и врачи, менеджеры фармкомпаний и специалисты рынка медицинских услуг, чиновники, инвесторы, юристы, журналисты и те донаторы, кого мы так и не смогли идентифицировать.

И мы чрезвычайно благодарны всем вам за теплые слова и готовность тем или иным способом – от себя лично или от лица компаний – помочь нам в не самый простой момент нашей жизни. Нам было важно получить от вас ответ: «Да, нужны».

Этот замер общественного мнения нам важнее любой социологии, любой статистики о просмотрах наших новостей, любого медиарейтинга. Мы благодарим вас всех вместе и каждого в отдельности за высокую оценку нашей работы. Мы обещаем ее делать впредь так же хорошо и профессионально.

За неделю в общей сложности мы собрали чуть больше одного миллиона рублей. И это фантастика! Спасибо вам, друзья!

Сейчас нас спрашивают: «Помощь еще актуальна?» Отвечаем: «Да, актуальна». Жить за счет читателей мы, конечно, не рассчитываем, это было бы верхом самонадеянности. Мы перестраиваемся на марше, запускаем новые проекты и продукты, которые дадут нам возможность зарабатывать на стремительно меняющемся рынке, не роняя качество контента и не поступаясь нашими принципами. Но пока эта перестройка продолжается, ваша поддержка нам необходима. Мы потом вернем сторицей.

vademec