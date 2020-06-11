Минздрав впервые заключит трехлетние контракты на поставку леналидомида

Минздрав в июне 2020 года объявил четыре аукциона на закупку противоопухолевого препарата леналидомид со сроком поставки в три этапа в 2020–2022 годах. Совокупная максимальная сумма контрактов – 20,6 млрд рублей. Начальную цену удалось за счет объема закупок снизить на 30%. Ранее ведомство заключало долгосрочные контракты только на поставку вакцин. Минздрав в июне 2020 года объявил четыре аукциона на закупку противоопухолевого препарата леналидомид со сроком поставки в три этапа в 2020–2022 годах. Совокупная максимальная сумма контрактов – 20,6 млрд рублей. Начальную цену удалось за счет объема закупок снизить на 30%. Ранее ведомство заключало долгосрочные контракты только на поставку вакцин.

Ревлимид от Celgene с МНН леналидомид по программе «14 ВЗН» поставляет «Фармстандарт». Препарат является лидером по сумме затрат в госпрограмме: в 2019 году ведомство закупило леналидомид на 7,8 млрд рублей. «Фармстандарт» уже выиграл ряд конкурсов на поставку препарата на 2020 год на 5,8 млрд рублей.

Новые тендеры в начале июня 2020 года объявлены уже со сроком поставки в 2020, 2021 и 2022 годах. Самый крупный из объявленных аукционов – на 15,9 млрд рублей. Цена за единицу в разных дозировках оказалась на 30% меньше, чем в тендерах 2019 года.

Ревлимид защищен в России патентом, действующим до 2022 года. Хотя многие отечественные компании – «Р-Фарм», «Фармасинтез», «Нанофарма девелопмент» – уже зарегистрировали свои дженерики. Попытка вывести в оборот дженерик леналидомида «Нативой» закончилась судебным разбирательством, зависимый патент «Нативы» был аннулирован, препарат выведен из оборота.

Минздрав не первый год говорит о планах заключать долгосрочные контракты. В 2019 году ведомство заключило первые контракты со сроком поставки три года. Аукционы на поставку пентавакцины и вакцины от полиомиелита в течение 2019-2020 годов выиграл «Фармимэкс», предложивший выполнить контракты на 9,8 млрд рублей. В 2020 году Минздрав решил закупить впрок вакцину для профилактики пневмококковой инфекции у «Петровакс Фарм».

Источник: ЕИС в сфере закупок