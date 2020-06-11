ТПП попросила ввести заградительные пошлины на СИЗ из Китая

Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила в Правительство РФ просьбу ввести заградительные пошлины на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из КНР для поддержки российского медпрома. С соответствующим письмом президент ТПП Сергей Катырин обратился к заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову. Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила в Правительство РФ просьбу ввести заградительные пошлины на средства индивидуальной защиты (СИЗ) из КНР для поддержки российского медпрома. С соответствующим письмом президент ТПП Сергей Катырин обратился к заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову.

Инициатива включена в пакет предложений по основным направлениям налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, стимуляции спроса и импортозамещения. Пошлины предполагается ввести на готовые изделия из КНР – медицинские маски, респираторы, медицинскую одноразовую одежду. Как поясняется в письме, «дешевые средства индивидуальной защиты из Китая, заполняя в период пандемии российский рынок, не позволяют российскому производству набирать мощности и стабильно конкурировать на этом рынке».

По мнению Сергей Катырина, пошлины позволят повысить качество изделий и сократить дефицит товара, а также положительно отразятся на развитии российского медпрома и экономики. Помимо этого, глава ТПП предложил освободить от НДС сырье, материалы и комплектующие, применяемые для производства медизделий.

«Учитывая высокую конкурентоспособность отечественных медицинских изделий, наличие мощностей по производству диагностического, терапевтического оборудования и приборов, в том числе для обеспечения контрактов жизненного цикла, данные меры помогут поддержать и наращивать отечественное производство медицинских изделий, что является вопросом национальной безопасности», – сообщается в письме.

По словам замминистра промышленности РФ Виктора Евтухова, за время пандемии из КНР в Россию были ввезены 300 млн масок и 15,6 млн респираторов.

В июне 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг РФ намерен создать федеральный резерв СИЗ на случай наступления второй волны пандемии коронавируса. Предполагается, что в него войдут медицинские маски, респираторы и одноразовая одежда. Госзаказ на профильные медизделия оценивается в 15 млрд рублей.