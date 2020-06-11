В Японии займутся разработкой ингаляционной формы препарата нафамостат

Компании RIKEN, Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Daiichi Sankyo и Токийский университет достигли базового соглашения о совместных исследованиях и разработке ингаляционной формы препарата нафамостат (nafamostat) для лечения пациентов с COVID-19.

Напомним, что нафамостат является инъекционным препаратом, он одобрен в Японии для лечения острых симптомов панкреатита и синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Ранее компания Sun Pharmaceutical объявила о получении разрешения от DCGI (Drugs Controller General of India) на начало клинического испытания препарата Nafamostat Mesilate (нафамостат мезилат) у пациентов с COVID-19.

На первой стадии заражения вирусом SARS-CoV-2, вирусная оболочка сливается с мембраной поверхности клетки-хозяина. Профессор Дзюнъитиро Иноуэ (Junichiro Inoue) из Токийского университета и другие ученые обнаружили, что нафамостат может эффективно ингибировать процесс проникновения вируса, что и послужило причиной исследования препарата в отношении COVID-19.

RIKEN со своей программой для платформ по обнаружению лекарств и медицинских технологий будет поддерживать исследования и разработки с использованием междисциплинарных передовых технологий, представленные компанией.

Nichi-Iko является владельцем лицензии на FUTHAN® (nafamostat mesilate, нафамостат мезилат). Компания предоставит данные, собранные в течение многих лет по препарату, а также предоставит активную фармацевтическую субстанцию для совместных исследований и разработок.

Daiichi Sankyo будет заниматься исследованиями и разработкой ингаляционной формы нафамостата с использованием технологии, разработанной для средства против вируса гриппа Inavir®. Доклинические исследования планируется начать в июле этого года, с возможным переходом к клиническим исследованиям в марте 2021 года.

gmpnews