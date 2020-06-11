В Англии остановлено испытание гидроксихлорохина у госпитализированных с COVID-19 пациентов

Исследование RECOVERY прекратило набор участников в группу гидроксихлорохина. В ходе испытания было выявлено, что препарат не приводит к значимым улучшениям у пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Главные исследователи клинического испытания под названием RECOVERY остановили набор пациентов в группу гидроксихлорохина после пересмотра предварительных результатов, сообщает European Pharmaceutical Review. Принять участие успели 1542 участника из этой группы, контрольная группа, принимавшая только стандарт лечения, была представлена 3132 пациентами.

Предварительные результаты этого исследования показали, что в группе гидроксихлорохина и группе стандартной терапии практически не различалась смертность к 28 дню испытания (25,7% против 23,5%). Эти данные полностью исключают возможность снижения смертности у госпитализированных с COVID-19 пациентов с помощью этого средства, пишут исследователи. Применение противомалярийного препарата не оказало положительного эффекта и на продолжительность пребывания в больнице и другие параметры.

Всего в RECOVERY приняли участие свыше 11 тыс. пациентов из 175 больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). В других группах продолжают исследовать комбинацию лопинавир-ритонавир, тоцилизумаб, азитромицин, плазму выздоровевших после COVID-19.

Анастасия Теслина

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