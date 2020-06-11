Дистанционная торговля лекарствами осталась за классической розницей

Аптечные сети оформляют разрешения на дистанционную торговлю лекарствами и планируют активно осваивать новую нишу. В это же время интернет-площадки отошли от дел, поскольку представители онлайн-ритейла не соответствуют установленным законом требованиям.

Крупные аптечные сети начали выходить на рынок дистанционной торговли сразу после опубликования постановления Правительства № 697 о правилах выдачи разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. В то же время от представителей онлайн-ритейла не поступило ни одной заявки. Юристы констатируют, что принятый закон в нынешней версии закрывает доступ маркетплейсам к онлайн-торговле лекарствами.

Эксперты аптечного рынка уверены – созданные правила не «заточены» под проекты e-com, они созданы для технологичных аптек. То есть хорошо развитых крупных «классиков».

У маркетплейсов остается возможность работать онлайн-витриной с возможностью бронирования лекарств в определенной аптеке, говорит исполнительный директор «Союзфарма» Мария Литвинова. «Я считаю, этого вполне достаточно. Маркетплейс – это прекрасно, но небезопасно», — уверена она.

В свою очередь, представители онлайн ритейла заявили, что принятое постановление не является большой неожиданностью и в основном соответствует их ожиданиям. При этом группа экспертов от e-commerce готовит предложение поправок в принятые правила дистанционной торговли.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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