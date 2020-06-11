Johnson & Johnson начнет клинические испытания вакцины против коронавируса в июле

Компания Johnson & Johnson объявила, что клиническое испытание фазы 1/2a вакцины-кандидата против SARS-CoV-2 стартует раньше срока. Ранее запланированное на сентябрь, исследование начнется во второй половине июля.

Ускорить клинические исследования экспериментальной рекомбинантной вакцины Ad26.COV2-S против SARS-CoV-2 удалось благодаря удачным результатам доклинического этапа и работе с регуляторами, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на слова руководителя научной службы Johnson & Johnson д-ра Пола Стоффелса.

Рандомизированное клиническое исследование 1/2a фазы будет проходить в США и Бельгии. Участие примут 1045 здоровых добровольцев в возрасте 18—55 лет, а также 65 лет и старше.

J&J также обсуждает более раннее начало исследования третьей фазы с Национальными институтами аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) в случае успешных результатов первой фазы и одобрения от регуляторов.

Одновременно с этим компания продолжает наращивать производственные мощности и ведет активные переговоры с международными партнерами, чтобы в дальнейшем обеспечить доступ к препарату по всему миру. J&J нацелена в течение 2021 года поставить в страны мира более 1 млрд доз вакцины, если ее эффективность и безопасность подтвердятся в ходе клинических испытаний.

Анастасия Теслина

pharmvestnik