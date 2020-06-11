ФАС возбудила дело против «Юнифарм» и Союза педиатров России

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Юнифарм». ФАС подозревает «Юнифарм» в нарушении закона «О рекламе», связанном с биологически активной добавкой «Детримакс Бэби». Ведомство также намерено привлечь к ответственности Союз педиатров России как рекламораспространителя.

Управление контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России возбудило дело в отношении компании «Юнифарм». Это следует из информации, размещенной на официальном сайте ведомства.

Как сказано в документе, поводом для возбуждение дела стала жалоба на рекламу биологически активной добавки «Детримакс Бэби», поданная от АО «Акрихин». Заявитель обратил внимание ведомства на то, что реклама БАД распространялась на XXII Конгрессе педиатров России, а также публиковалась в издании «Педиатрия». В рекламе указывалось, что «витамин D3 каждый день в организме ребенка отвечает за профилактику рахита у младенцев, снижение риска простудных заболеваний».

Соответственно, считает ФАС, в рекламе сообщается об эффективности биологически активной добавки «Детримакс Бэби» в профилактике рахита и простудных заболеваний. Однако, по закону, реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами.

«Следовательно, в рекламе биологически активной добавки «Детримакс Бэби» усматриваются признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 25 Федерального закона «О рекламе», — говорится на сайте ведомства.

Вместе с «Юнифарм» к ответственности ФАС намерена привлечь и рекламораспространителей — общероссийскую общественную организацию «Союз педиатров России» и учредителя журнала «Педиатрия» — ЗАО «Медицинские издания».

Рассмотрение дела назначено на 2 июля 2020 года.

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