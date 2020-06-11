В перечень ЖНВЛП 2021 года могут войти четыре новых противоопухолевых препарата

В 2021 году в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут включить 11 новых позиций. Соответствующие заявки успешно прошли экспертизу и одобрены для рассмотрения.

Среди кандидатов на включение в лекарственные перечни на 2021 год самую большую долю занимают противоопухолевые средства. В целом 11 препаратов претендуют на попадание в перечень ЖНВЛП, 11 — в программу высокозатратных нозологий (ВЗН), а 14 — в программу обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС). Список претендентов опубликован 9 июня на сайте ведомства.

Ожидается, что окончательное решение об изменении лекарственных перечней на 2021 год будет принято на заседании специальной комиссии Минздрава.

В перечень ЖНВЛП 2020 года было включено 24 новых лекарственных препарата. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было издано в октябре 2019 года.

Екатерина Погонцева

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