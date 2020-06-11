Минздрав закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав объявил четыре аукциона на закупку препаратов натализумаб, октоког альфа и леналидомид.
Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416н от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.
Прием заявок на участие заканчивается 26 июня.
– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 505 131 833,36 руб.
– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 614 994 300,00 руб.
– Леналидомид, капсулы, 10 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 087 480 395,32 руб.
– Леналидомид, капсулы, 5 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 243 175 793,35 руб.
Елена Сидорова
pharmvestnik