Минздрав закупает препараты для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав объявил четыре аукциона на закупку препаратов натализумаб, октоког альфа и леналидомид.

Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1416н от 26.11.2018. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru.

Прием заявок на участие заканчивается 26 июня.

– Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 505 131 833,36 руб.

– Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000-1500 МЕ

Начальная (максимальная) цена контракта: 614 994 300,00 руб.

– Леналидомид, капсулы, 10 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 087 480 395,32 руб.

– Леналидомид, капсулы, 5 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 243 175 793,35 руб.

Елена Сидорова

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