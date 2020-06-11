Иммунитет к COVID-19 выявлен у 14% прошедших тестирование россиян

Иммунитет к коронавирусу был выявлен у 14% прошедших тестирование россиян. В целом, тестирование на антитела в России прошли 650 тыс. человек в 46 регионах.

Тестирование россиян на антитела выявило иммунитет у 14% граждан от общего количества протестированных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Она отметила, что там, где специалисты Роспотребнадзора проводили эти исследования системно, было зафиксировано удвоение числа людей, которые имеют защитные титры.

«То есть после встречи с вирусом формируется иммунитет достаточно на высоких цифрах», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также обратила внимание , что иммунитет лучше всего формируется у детей. Так, среди обследованных детей до 17 лет иммунитет выявили почти у 20%, у людей от 18 до 64 лет — 14%, у людей от 65 лет — 11%.

«Это нужно иметь в виду, нам нужно защищать людей старшего поколения, старшего возраста», — сказала Попова.

pharmvestnik