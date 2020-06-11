COVID-19 усугубил в США дефицит анальгетиков для применения в стационарах

Пандемия коронавирусной инфекции привела к серьезному дефициту в США инъекционных форм анальгетиков, которые используются у пациентов на ИВЛ. Проблему с доступностью этих препаратов не устранили регуляторы, хотя о ней было известно долгое время. Такую информацию представило агентство Reuters.

После начала пандемии потребность американских больниц в инъекционных формах опиоидных анальгетиков выросла в разы, пишет Reuters. Пациенты с COVID-19 остаются на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) неделями – гораздо дольше, чем другие пациенты в отделениях реанимации. По оценкам Вашингтонского университета, к апрелю каждый день на ИВЛ находились более 16 тыс. пациентов.

Потребность в ИВЛ на сегодня упала по сравнению с апрелем, но свыше 7 тыс. пациентов с COVID-19 нуждаются в ней каждый день. Обезболивающие необходимы таким пациентам для синхронизации с дыхательным аппаратом.

Организация Vizient, которая занимается закупками для больниц, сообщила Reuters, что в период с января по апрель потребность выросла более чем вдвое. Количество заказов на инъекционную форму фентанила утроилось, но поставщики смогли передать лишь половину требуемого, рассказал представитель другой закупочной организации Premier Inc.

О недостаточности поставок опиоидов было известно давно, но производители, больницы, регуляторы и даже законодатели не смогли устранить проблему, а пандемия застала их врасплох, увеличив потребность в разы. По словам директора Центра оценки и исследования лекарственных препаратов FDA Дженет Вудкок, о том, что это случится, стало понятно после сообщений из Уханя о помещении множества пациентов на ИВЛ.

Инъекционные формы в шприцах и ампулах, в том числе фентанил, находились в списке дефицитных препаратов FDA как минимум с 2017 года. В 2018 году дефицит достиг такого уровня, что Pfizer, обнаружившая потенциальную контаминацию в партиях морфина, разрешила больницам использовать эти препараты после фильтрации. О таком решении было известно и FDA.

Анастасия Теслина

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