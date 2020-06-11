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Росздравнадзор запретил серию препарата для диализа

Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения серии препарата «Дианил ПД4 с глюкозой». Лекарство производит компания «Бакстер Хелскеа С.А.». Раствор используют для проведения перитонеального диализа.

Прекращается обращение серии 18L14G40 препарата «Дианил ПД4 с глюкозой». Информация указана в письме Росздравнадзора от 8 июня.

После проведения выборочного контроля качества Росздравнадзор обнаружил несоответствие показателям, заявленным в нормативной документации. Лаборатория службы выявила несоответствие по параметрам «Подлинность» и «Количественное определение» ряда компонентов раствора.

Исследование проводилось в лаборатории «Информационно-методического центра по экспертизе, анализу и маркетингу» Росздравнадзора.

Изъятие из обращения серии препарата поручено территориальным органам ведомства. Производителю АО Компании «Бакстер» необходимо представить отчет о расследовании по факту выявления недоброкачественного препарата.

Раствор «Дианил ПД4 с глюкозой» применяется для проведения перитонеального диализа у пациентов с почечной недостаточностью, нарушениями электролитного баланса, при отравлении лекарственными препаратами. Он показан при тяжелых случаях задержки жидкости. Это следует из инструкции по медицинскому применению препарата. Лекарство зарегистрировано в 2008 году. Входит в список ЖНВЛП.  Имеет бессрочное разрешение на гражданский оборот в Российской Федерации.

Елена Воронина
pharmvestnik

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Июнь 11, 2020 | Просмотров: 36