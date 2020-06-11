В Самаре начался суд по делу об обращении незарегистрированного лекарственного средства COVID-19 усугубил в США дефицит анальгетиков для применения в стационарах » Росздравнадзор запретил серию препарата для диализа Росздравнадзор сообщил о прекращении обращения серии препарата «Дианил ПД4 с глюкозой». Лекарство производит компания «Бакстер Хелскеа С.А.». Раствор используют для проведения перитонеального диализа. Прекращается обращение серии 18L14G40 препарата «Дианил ПД4 с глюкозой». Информация указана в письме Росздравнадзора от 8 июня. После проведения выборочного контроля качества Росздравнадзор обнаружил несоответствие показателям, заявленным в нормативной документации. Лаборатория службы выявила несоответствие по параметрам «Подлинность» и «Количественное определение» ряда компонентов раствора. Исследование проводилось в лаборатории «Информационно-методического центра по экспертизе, анализу и маркетингу» Росздравнадзора. Изъятие из обращения серии препарата поручено территориальным органам ведомства. Производителю АО Компании «Бакстер» необходимо представить отчет о расследовании по факту выявления недоброкачественного препарата. Раствор «Дианил ПД4 с глюкозой» применяется для проведения перитонеального диализа у пациентов с почечной недостаточностью, нарушениями электролитного баланса, при отравлении лекарственными препаратами. Он показан при тяжелых случаях задержки жидкости. Это следует из инструкции по медицинскому применению препарата. Лекарство зарегистрировано в 2008 году. Входит в список ЖНВЛП. Имеет бессрочное разрешение на гражданский оборот в Российской Федерации. Елена Воронина

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