В Самаре начался суд по делу об обращении незарегистрированного лекарственного средства

Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению уголовное дело в отношении коммерческого директора ООО «Магтехгаз» Константина Журавлева. Его обвиняют в обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Октябрьский районный суд Самары принял к рассмотрению уголовное дело против одного из руководителей ООО «Магтехгаз» (Магнитогорск) Константина Журавлева. Его обвиняют в поставках в лечебные учреждения региона технического кислорода под видом медицинского. Заседание запланировано на 30 июня. Соответствующая информация опубликована в системе судебного делопроизводства.

По версии следствия, предприятие поставляло в медицинские организации технический кислород, который не являлся медицинским и не имел регистрационного удостоверения лекарственного средства. В деле фигурирует восемь эпизодов.

Подсудимый вину признал и заключил со следствием досудебное соглашение, сообщает «Самарское обозрение».

Правда, на судебное заседание, назначенное на 9 июня, он не явился. Суд отложил слушание на 30 июня.

Аналогичное дело сейчас слушается в Шахтинском городском суде. На скамье подсудимых — бывший директор и сотрудник местного ООО «Кислород».

Екатерина Погонцева

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