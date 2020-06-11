Аптеки не хотят продавать существующие тесты на антитела к COVID-19

В аптеках нет в продаже тестов на определение антител к COVID-19, выяснил «Фармвестник». Аптеки не готовы продавать товар из-за его высокой цены: тесты продаются лишь упаковками. При этом их легко можно приобрести в интернет-магазинах: в частности, «Озон» предлагает упаковку из 20 штук по цене в 36, 9 тыс. рублей — в два раза дороже, чем от производителя.

Аптеки не готовы продавать тесты на определение антител к COVID-19, так как в России пока нет зарегистрированных систем, отпускающихся поштучно. Цена же за упаковку в 20 шт слишком велика, заявил ритейл.

Почему аптеки не продают тесты на антитела к COVID-19

Ранее аптечные сети уже заявляли о своей заинтересованности в продаже бытовых тестов на антитела к коронавирусу, но возможности приобрести товар легально не было – у поставщиков отсутствовали необходимые документы.

Сейчас ситуация изменилась: в России появилась возможность приобрести сертифицированный тест, но большинство аптек до сих пор их не продают.

На 10 июня 2020 года Росздравнадзор одобрил 56 диагностических тестов. 34 тест-системы выявляют антитела к коронавирусу, еще 22 тест-система – вирус SARS-CoV-2. При этом девять наборов можно отнести к экспресс-тестам, выяснили аналитики «Фармвестника».

Несмотря на заинтересованность аптек в торговле тестами на антитела, выгоды для себя они пока не видят: проблема в отсутствии на рынке сертифицированных единичных тестов.

Сейчас аптекам предлагается продавать упаковку из 20 тестов и одного флакона с растворителем – цена предложения от производителей составляет от 15 тыс. руб. за одну упаковку, рассказал «ФВ» директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов.

Такой тест нельзя расфасовать, кроме того в инструкции изделия прописано, что оно предназначено для лабораторий.

«Тесты продаются номером 20. Мы хотели разбивать и продавать по 1 штуке, но оказалось, что там общий флакон растворителя. 20 тестов – это дорого для потребителя да и действительно сложно проводить тесты в домашних условиях», — пояснил он.

Такого же мнения придерживается и директор по развитию сети аптек «36, 6-Здоровье» Акоп Варпетян.

«Тестов №1 с регистрационным удостоверением так и нет – поэтому не продаем. Упаковка в 20 штук — для клиентов очень дорого», — отметил он.

Кроме того, отдельные участники рынка отмечают, что постепенно заинтересованность аптек в продаже таких тестов падает.

«Интерес к тестам был очень большой в апреле и мае. Сейчас мы видим падение спроса на СИЗы и тесты, поскольку в большинстве стран пик заболеваемости пройден. Дальнейших перспектив в расширении ассортимента в данных категориях мы не видим», — рассказал «ФВ» глава российского представительства iHerb Илья Микин.

Где купить тесты на антитела

Приобрести сертифицированный тест на антитела в открытом доступе все же можно – на сайте маркетплейса Ozon цена предложения составляет 36 900 руб. за упаковку, что в два раза выше закупочных цен, о которых «ФВ» рассказали аптечные сети.

Ранее тесты также можно было приобрести на сайте интернет-аптеки «еАптека», но позднее ссылка на товар была удалена. Генеральный директор сети Антон Буздалин пояснил «ФВ», что интернет-ресурс продает тесты на антитела исключительно клиникам, поэтому из свободной продажи их убрали. По его словам, в ближайшее время появятся штучные тесты, но они будут также предназначены для продажи в медицинские учреждения.

До момента, пока ссылка на товар не была скрыта, цена за упаковку в 20 шт. на сайте интернет-аптеки «еАптека»составляла 19,9 тыс. рублей.

Можно ли делать тест в домашних условиях

Как пояснили «ФВ» в Росздравнадзоре, все тесты на антитела к COVID-19, продающиеся в России, предназначены для применения только медработниками.

При этом эксперты не отрицают возможности проведения теста в домашних условиях самостоятельно, но сомневаются в его эффективности.

Тесты, которые сделаны в виде проявляющихся полосок, будь то стрип-полоски под иммуноферментный анализ (ИФА) или иммунохроматографический анализ (ИХА), можно пройти дома, но не каждый сможет сделать такой тест самостоятельно, поскольку процедура требует забора крови из пальца, рассказал «ФВ» вице-президент Российского научного общества иммунологов, проф. Иван Козлов.

Возможность проведения такого теста в домашних условиях ставит под сомнение и генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.

«Все предложенные нам тесты представляли собой наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Подобные системы нельзя использовать в домашних условиях, так как речь идет о работе с кровью и буферным раствором, который поставляется в расчете сразу на 20 и 40 тестов (в зависимости от упаковки). Естественно, без специального оборудования невозможно отмерить нужный объем раствора, как и в целом провести тест для 20 человек», — пояснила она.

При этом глава «Фармленда» подтвердила: запрос от потребителей есть, и аптеки будут готовы его удовлетворить, если в России будет зарегистрирована тест-система, приемлемая для домашнего применения.

Сегодня в России 33 компании имеют регистрационные удостоверения на диагностические тесты для выявления вируса SARS-CoV-2 и антител к нему. При этом минимальное количество тестов в одной упаковке составляет 20 шт., выяснили аналитики «ФВ».

Владелец РУ Количество РУ на тесты для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 Количество РУ на тесты для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2 Количество штук в наборе тест-системы АО «Вектор-Бест» 1 2 96 АО «ГЕНЕРИУМ» 1 3 96, 480 ООО «БИОТЭК» — 4 30 АО «Р-Фарм» — 3 20, 25, 40 ООО «АВИВИР» 1 2 25, 40, 100 ООО НПФ «Литех» 2 1 96 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 2 1 96 ЗАО «АНАЛИТИКА» — 2 96 ООО «Миндрей Медикал Рус» — 2 100 ООО «НПО «Диагностические системы» — 2 96 ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС» 2 — 24, 96 ФБУН ГНЦ ПМБ — 2 30, 96 ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 1 1 н/д ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 2 — 50, 96 АО «Швабе-Медицинская компания» — 1 20 ООО «ГЕМ» — 1 н/д ООО «Генотек» 1 — н/д ООО «ДНК-Технология ТС» 1 — 96 ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС» — 1 100 ООО «МедипалТех» 1 — 96 ООО «НекстГен Фарма» — 1 40 ООО «Система-БиоТех» 1 — н/д ООО «СМАРТЛАЙФКЕА» 1 — 24, 96 ООО «ТестГен» 1 — н/д ООО «ХЕМА» — 1 20 ООО «Хирургические Инновации и ко» — 1 25 ООО «Эбботт Лэбораториз» — 1 100, 500 ООО «Эпидбиомед-диагностика» — 1 н/д ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 1 — н/д ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 1 — н/д ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России 1 — 48 ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ 1 — 300 ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России — 1 96, 480

Источник: Реестр медизделий Росздравнадзор

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

Вероника Догузова

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