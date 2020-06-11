Аптеки не хотят продавать существующие тесты на антитела к COVID-19

В аптеках нет в продаже тестов на определение антител к COVID-19, выяснил «Фармвестник». Аптеки не готовы продавать товар из-за его высокой цены: тесты продаются лишь упаковками. При этом их легко можно приобрести в интернет-магазинах: в частности, «Озон» предлагает упаковку из 20 штук по цене в 36, 9 тыс. рублей — в два раза дороже, чем от производителя.
Аптеки не готовы продавать тесты на определение антител к COVID-19, так как в России пока нет зарегистрированных систем, отпускающихся поштучно. Цена же за упаковку в 20 шт слишком велика, заявил ритейл.
Почему аптеки не продают тесты на антитела к COVID-19
Ранее аптечные сети уже заявляли о своей заинтересованности в продаже бытовых тестов на антитела к коронавирусу, но возможности приобрести товар легально не было – у поставщиков отсутствовали необходимые документы.
Сейчас ситуация изменилась: в России появилась возможность приобрести сертифицированный тест, но большинство аптек до сих пор их не продают.
|На 10 июня 2020 года Росздравнадзор одобрил 56 диагностических тестов. 34 тест-системы выявляют антитела к коронавирусу, еще 22 тест-система – вирус SARS-CoV-2. При этом девять наборов можно отнести к экспресс-тестам, выяснили аналитики «Фармвестника».
Несмотря на заинтересованность аптек в торговле тестами на антитела, выгоды для себя они пока не видят: проблема в отсутствии на рынке сертифицированных единичных тестов.
Сейчас аптекам предлагается продавать упаковку из 20 тестов и одного флакона с растворителем – цена предложения от производителей составляет от 15 тыс. руб. за одну упаковку, рассказал «ФВ» директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов.
Такой тест нельзя расфасовать, кроме того в инструкции изделия прописано, что оно предназначено для лабораторий.
«Тесты продаются номером 20. Мы хотели разбивать и продавать по 1 штуке, но оказалось, что там общий флакон растворителя. 20 тестов – это дорого для потребителя да и действительно сложно проводить тесты в домашних условиях», — пояснил он.
Такого же мнения придерживается и директор по развитию сети аптек «36, 6-Здоровье» Акоп Варпетян.
«Тестов №1 с регистрационным удостоверением так и нет – поэтому не продаем. Упаковка в 20 штук — для клиентов очень дорого», — отметил он.
Кроме того, отдельные участники рынка отмечают, что постепенно заинтересованность аптек в продаже таких тестов падает.
«Интерес к тестам был очень большой в апреле и мае. Сейчас мы видим падение спроса на СИЗы и тесты, поскольку в большинстве стран пик заболеваемости пройден. Дальнейших перспектив в расширении ассортимента в данных категориях мы не видим», — рассказал «ФВ» глава российского представительства iHerb Илья Микин.
Где купить тесты на антитела
Приобрести сертифицированный тест на антитела в открытом доступе все же можно – на сайте маркетплейса Ozon цена предложения составляет 36 900 руб. за упаковку, что в два раза выше закупочных цен, о которых «ФВ» рассказали аптечные сети.
Ранее тесты также можно было приобрести на сайте интернет-аптеки «еАптека», но позднее ссылка на товар была удалена. Генеральный директор сети Антон Буздалин пояснил «ФВ», что интернет-ресурс продает тесты на антитела исключительно клиникам, поэтому из свободной продажи их убрали. По его словам, в ближайшее время появятся штучные тесты, но они будут также предназначены для продажи в медицинские учреждения.
До момента, пока ссылка на товар не была скрыта, цена за упаковку в 20 шт. на сайте интернет-аптеки «еАптека»составляла 19,9 тыс. рублей.
Можно ли делать тест в домашних условиях
Как пояснили «ФВ» в Росздравнадзоре, все тесты на антитела к COVID-19, продающиеся в России, предназначены для применения только медработниками.
При этом эксперты не отрицают возможности проведения теста в домашних условиях самостоятельно, но сомневаются в его эффективности.
Тесты, которые сделаны в виде проявляющихся полосок, будь то стрип-полоски под иммуноферментный анализ (ИФА) или иммунохроматографический анализ (ИХА), можно пройти дома, но не каждый сможет сделать такой тест самостоятельно, поскольку процедура требует забора крови из пальца, рассказал «ФВ» вице-президент Российского научного общества иммунологов, проф. Иван Козлов.
Возможность проведения такого теста в домашних условиях ставит под сомнение и генеральный директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева.
«Все предложенные нам тесты представляли собой наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики. Подобные системы нельзя использовать в домашних условиях, так как речь идет о работе с кровью и буферным раствором, который поставляется в расчете сразу на 20 и 40 тестов (в зависимости от упаковки). Естественно, без специального оборудования невозможно отмерить нужный объем раствора, как и в целом провести тест для 20 человек», — пояснила она.
При этом глава «Фармленда» подтвердила: запрос от потребителей есть, и аптеки будут готовы его удовлетворить, если в России будет зарегистрирована тест-система, приемлемая для домашнего применения.
|Сегодня в России 33 компании имеют регистрационные удостоверения на диагностические тесты для выявления вируса SARS-CoV-2 и антител к нему. При этом минимальное количество тестов в одной упаковке составляет 20 шт., выяснили аналитики «ФВ».
|Владелец РУ
|Количество РУ на тесты для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
|Количество РУ на тесты для выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2
|Количество штук в наборе тест-системы
|АО «Вектор-Бест»
|1
|2
|96
|АО «ГЕНЕРИУМ»
|1
|3
|96, 480
|ООО «БИОТЭК»
|—
|4
|30
|АО «Р-Фарм»
|—
|3
|20, 25, 40
|ООО «АВИВИР»
|1
|2
|25, 40, 100
|ООО НПФ «Литех»
|2
|1
|96
|ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора
|2
|1
|96
|ЗАО «АНАЛИТИКА»
|—
|2
|96
|ООО «Миндрей Медикал Рус»
|—
|2
|100
|ООО «НПО «Диагностические системы»
|—
|2
|96
|ООО «ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС»
|2
|—
|24, 96
|ФБУН ГНЦ ПМБ
|—
|2
|30, 96
|ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России
|1
|1
|н/д
|ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
|2
|—
|50, 96
|АО «Швабе-Медицинская компания»
|—
|1
|20
|ООО «ГЕМ»
|—
|1
|н/д
|ООО «Генотек»
|1
|—
|н/д
|ООО «ДНК-Технология ТС»
|1
|—
|96
|ООО «ЛАСА ЛАБОРАТОРИОС»
|—
|1
|100
|ООО «МедипалТех»
|1
|—
|96
|ООО «НекстГен Фарма»
|—
|1
|40
|ООО «Система-БиоТех»
|1
|—
|н/д
|ООО «СМАРТЛАЙФКЕА»
|1
|—
|24, 96
|ООО «ТестГен»
|1
|—
|н/д
|ООО «ХЕМА»
|—
|1
|20
|ООО «Хирургические Инновации и ко»
|—
|1
|25
|ООО «Эбботт Лэбораториз»
|—
|1
|100, 500
|ООО «Эпидбиомед-диагностика»
|—
|1
|н/д
|ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
|1
|—
|н/д
|ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
|1
|—
|н/д
|ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России
|1
|—
|48
|ФГБУ «ГНИИИ ВМ» МО РФ
|1
|—
|300
|ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России
|—
|1
|96, 480
Источник: Реестр медизделий Росздравнадзор
Оксана Баранова
Руслан Мавлиханов
Вероника Догузова
pharmvestnik