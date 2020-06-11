Дело в отношении экс-директора новосибирского биотехнопарка передано в суд

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора АО «УК «Биотехнопарк» (БТП, находится в собственности Новосибирской области) Владимира Кожевникова. Изначально его подозревали в получении взятки от поставщика оборудования, позднее обвинение переквалифицировали в мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст.159 УК РФ). Экс-руководитель провел в СИЗО восемь месяцев, а сейчас находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в 2015 году Кожевников заключил договор с ООО «Медхолдинггрупп» на поставку оборудования и материалов для лабораторий на сумму более 215 млн руб. С 5 марта 2015 года по 10 августа 2016 года обвиняемые получили от общества на счета трех подконтрольных и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность фирм денежные средства в виде «займов», сообщила пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, после перечисления денежных средств в размере свыше 9,3 млн руб. фигуранты уголовного дела предоставили в ООО «Медхолдинггрупп» фиктивные документы о якобы поставленных на эту сумму строительных материалах.

Вторым обвиняемым в деле выступает школьный приятель Кожевникова Павел Шелеметьев, выступающий в качестве «связующего звена» между директором «Медхолдинггрупп» Татьяной Франк и экс-директором БТП. Примечательно, что изначально Франк была обвиняемой, сначала в крупном мошенничестве (ей инкриминировали хищение десятков миллионов рублей), потом в причинении вреда без цели хищения, позже следствие заявило, что она дала взятку Кожевникову. Сейчас руководитель компании-поставщика выступает в качестве потерпевшей.

Кожевников и Шелеметьев были помещены в СИЗО на восемь месяцев, в апреле их отпустили — сначала под домашний арест, потом под подписку о невыезде.

«За это время следствие не предоставило никаких фактов, что фигуранты получили или потратили хоть копейку из этих средств, — рассказал «ФВ» источник, знакомый с ходом дела, который пожелал остаться неизвестным. — Более того, «подконтрольные» фирмы, о которых говорят правоохранительные органы, не имеют никакого отношения к Кожевникову: он не является учредителем, директором, не входит в состав управления этих юрлиц».

По мнению собеседника «ФВ», изначально правоохранительные органы обнаружили множество фактов обналичивания средств Татьяной Франк. Для этих целей привлекались в том числе и компании, номинально связанные с Шелеметьевым. Его связь с Кожевниковым послужила причиной для обвинения сначала во взятке, а потом в мошенничестве. «Из показаний Франк следует, что перечисление средств на счета обнальных фирм она воспринимала как займ Кожевникову. Никаких доказательств этих слов я не видел, свидетели их не подтверждают», — сообщил источник. Он добавил, что адвокаты фигурантов дела уверены в их невиновности и готовы отстаивать ее в суде.

Два года назад БТП привлек пристальное внимание контролирующих органов. Поводом для проверок стали подозрения депутатов Заксобрания в неэффективном расходовании средств руководством компании. Больше года назад завершилась полная смена управляющего состава проекта: из него вышел инициатор проекта Андрей Бекарев, занимавший позицию председателя совета директоров, сменился топ-менеджемент, включая Кожевникова. На их место пришли заместитель председателя Комитета по аграрной политике Заксобрания Новосибирской области Глеб Поповцев (председатель совета директоров БТП) и выходец из Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Иванов (генеральный директор).

Ольга Коберник

pharmvestnik