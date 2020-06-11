Аптечные сети создали антирейтинг дистрибьюторов

Аптечный ритейл жалуется, что дистрибьюторы больше не относятся к его представителям как к партнерам. В знак протеста аптеки создали субъективный антирейтинг дистрибьюторов — в голосовании участвовало более 80 представителей фармацевтического рынка: собственники и ключевые управленцы.

Представители аптечных сетей уверены, что большинство дистрибьюторов спекулятивно повысили цены на товары в период повышенного спроса в марте 2020 года. Это следует из опроса «Новая аптечная реальность», который инициировал бизнес-тренер, директор по маркетингу аптечной сети «Аптека 24» Олег Гончаров.

На основании данных опроса был сформирован субъективный антирейтинг дистрибьюторов. В нем оказались компании, которые, по мнению представителей аптечного сегмента, резко изменили условия сотрудничества без возможности их обсуждения. «ФВ» попросил компании из первой пятерки антирейтинга обозначить свою позицию относительно мнения аптек, но дистрибьюторы наотрез отказались комментировать отношения с аптеками.

Руслан Мавлиханов

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