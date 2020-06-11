Минздрав закупает препараты для лечения ВИЧ и туберкулеза

Минздрав России объявил аукционы на поставку антибиотика амикацин и противовирусного препарата ралтегравир в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016. Об этом сообщается на сайте zakupki.gov.ru

Планируется закупить:

– Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 527 014,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 18.06.2020.

– Ралтегравир, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 403 440 184,76 руб.

Прием заявок заканчивается: 26.06.2020.

Елена Сидорова

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