«Нацимбио» выпустит препарат от COVID-19 из плазмы крови переболевших доноров

«Нацимбио» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно реализуют проект по выпуску препарата на основе плазмы крови для лечения COVID-19.

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о реализации совместного проекта по выпуску препарата иммуноглобулина для лечения COVID-19 на основе плазмы крови доноров, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Ростех.

Препарат уже успешно прошел первую фазу клинических испытаний. Производство будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио».

Инвестиции, полученные в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний, подготовку документов для регистрации конечного препарата.

pharmvestnik