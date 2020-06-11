FDA скрыло роль Китая как основного игрока в цепи поставок препаратов в США

FDA отказалось от заявления своего представителя, которое было высказано в ходе слушания в Сенате. Он приуменьшил роль Китая в поставках препаратов в США.

В ходе слушания сенатор Джон Корнин от штата Техас поинтересовался, сколько активных фармацевтических субстанций, или АФС, для препаратов на американском рынке производится в Китае. Вопрос о роли Китая встал наиболее остро после начала пандемии, пишет Bloomberg.

От Дугласа Трокмортона, заместителя директора по регуляторным вопросам в Центре по оценке и изучению лекарственных препаратов (CDER) в составе FDA, последовал ответ, что США предоставляют 28% АФС, Китай – около 13%, а Индия – 18%.

Однако эти цифры отражают лишь число зарегистрированных производств АФС в Китае и Индии, которые экспортируют субстанции в США, а не реальный объем поставок, пояснил позднее представитель агентства.

Старший научный сотрудник по глобальному здравоохранению Совета по международным отношениям Янчжун Хуан также утверждает, что эти цифры не отражают настоящие объемы производства, а по сравнению с США Китай производит гораздо больше АФС. Он отметил, что Китай лидирует по производству АФС для дженериков с невысокой стоимостью, в том числе антибиотиков и анальгетиков. Так, согласно данным Бюро переписи населения США (обрабатывает также экономические данные), в 2019 году на Китай пришлось 95% импортного ибупрофена и 74% парацетамола.

Представитель FDA Джереми Кан пояснил Bloomberg, что агентство на самом деле не знает, каков объем экспорта АФС из Китая или Индии, для таких подсчетов попросту нет достаточных данных. Что касается зарегистрированных производств АФС, он предоставил немного другие цифры – 26% для США, 19% — для Индии.

Известно также, что Индия поставляет в США значительное число готовых лекарственных форм, в производстве которых использованы китайские субстанции. Янчжун Хуан отметил, что Индия является главным покупателем китайских фармсубстанций, до 70% АФС приходят в страну именно из Китая. Второй по объемам покупатель – США, добавил он.

Ранее некоторые техасские члены Конгресса США выступили за перенос фармпроизводств из Китая в США и страны-союзники, представив законодательную инициативу, которая направлена на поощрение американских производств. Идея продиктована опасениями возникновения зависимости от китайских поставок.

Анастасия Теслина

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