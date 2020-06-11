Предприниматели опровергли в суде обвинения ФАС в заключении картеля

Группа организаций и предпринимателей, которых УФАС Татарстана назвало самым крупным картелем в регионе, потратила два года, чтобы доказать свою невиновность. Жалоба антимонопольного органа оставлена апелляционной судебной инстанцией без удовлетворения.
Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Республики Татарстан по спору между региональным УФАС, шестью организациями и двумя индивидуальными предпринимателями. Об этом свидетельствует судебное решение, резолютивная часть которого 9 июня опубликована в системе «Мой арбитр».
Выводы антимонопольного органа о том, что группа компаний заключила картельное соглашение на рынке поставок медицинских изделий и расходных материалов в лечебные учреждения различных субъектов страны, признаны несостоятельными.
Расследование УФАС в отношении ООО «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика», ООО «Диапомпа», ООО «Анатомика», ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диомид», ИП Альмира Михеева и ИП Юлии Поповой было инициировано после получения материалов проверки ФСБ. Антимонопольный орган пришел к выводу, что данные организации были подконтрольны вышеупомянутым индивидуальным предпринимателям и устно договорились помогать друг другу на торгах, чтобы выигрывать аукционы с минимальным снижением НМЦК.
Выступая на пресс-конференции, руководитель территориального органа ФАС назвал это самым крупным картелем в республике: сумму дохода картеля оценили в 0,5 млрд руб.
Обвиненные в сговоре не отрицали тесное взаимодействие, но возражали против того, чтобы их называли картелем. Они настаивали на том, что входят в группу компаний, поэтому сотрудничество между ними не может быть признано антиконкурентным. Соответствующая норма прописана в законе о защите конкуренции (статья 9). Сперва арбитражные суды игнорировали объяснения истцов. Переломный момент в споре наступил, когда оно дошло до кассационной инстанции. 11 октября 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа направил дело на повторное рассмотрение.
6 декабря 2019 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение в пользу истцов и отменил решения УФАС как о признании действий компаний и ИП на торгах нарушением закона «О защите конкуренции», так и о назначении штрафа (суммарно 36 млн руб.).
УФАС обжаловало решение в апелляционной инстанции, но безуспешно. Решение об отсутствии признаков картеля в действиях группы компаний вступило в законную силу.
«В течение двух лет наша группа компаний в судебном порядке доказывала неверность решения УФАС РФ по РТ, — рассказал Альмир Михеев. — Мы никогда не сомневались в своей правоте. Мы смогли выиграть — наша репутация добросовестного и честного производителя и поставщика медицинской техники в очередной раз подтверждена».
Екатерина Погонцева
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