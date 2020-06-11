Предприниматели опровергли в суде обвинения ФАС в заключении картеля

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение Арбитражного суда Республики Татарстан по спору между региональным УФАС, шестью организациями и двумя индивидуальными предпринимателями. Об этом свидетельствует судебное решение, резолютивная часть которого 9 июня опубликована в системе «Мой арбитр».

Выводы антимонопольного органа о том, что группа компаний заключила картельное соглашение на рынке поставок медицинских изделий и расходных материалов в лечебные учреждения различных субъектов страны, признаны несостоятельными.

Расследование УФАС в отношении ООО «Инновационно-внедренческий центр «Анатомика», ООО «Диапомпа», ООО «Анатомика», ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диомид», ИП Альмира Михеева и ИП Юлии Поповой было инициировано после получения материалов проверки ФСБ. Антимонопольный орган пришел к выводу, что данные организации были подконтрольны вышеупомянутым индивидуальным предпринимателям и устно договорились помогать друг другу на торгах, чтобы выигрывать аукционы с минимальным снижением НМЦК.

Выступая на пресс-конференции, руководитель территориального органа ФАС назвал это самым крупным картелем в республике: сумму дохода картеля оценили в 0,5 млрд руб.

Обвиненные в сговоре не отрицали тесное взаимодействие, но возражали против того, чтобы их называли картелем. Они настаивали на том, что входят в группу компаний, поэтому сотрудничество между ними не может быть признано антиконкурентным. Соответствующая норма прописана в законе о защите конкуренции (статья 9). Сперва арбитражные суды игнорировали объяснения истцов. Переломный момент в споре наступил, когда оно дошло до кассационной инстанции. 11 октября 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа направил дело на повторное рассмотрение.

6 декабря 2019 года Арбитражный суд Татарстана вынес решение в пользу истцов и отменил решения УФАС как о признании действий компаний и ИП на торгах нарушением закона «О защите конкуренции», так и о назначении штрафа (суммарно 36 млн руб.).

УФАС обжаловало решение в апелляционной инстанции, но безуспешно. Решение об отсутствии признаков картеля в действиях группы компаний вступило в законную силу.

«В течение двух лет наша группа компаний в судебном порядке доказывала неверность решения УФАС РФ по РТ, — рассказал Альмир Михеев. — Мы никогда не сомневались в своей правоте. Мы смогли выиграть — наша репутация добросовестного и честного производителя и поставщика медицинской техники в очередной раз подтверждена».

Екатерина Погонцева

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