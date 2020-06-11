Минпромторг выдаст подтверждения о возможности экспорта СИЗ

Минпромторг будет принимать решение о возможности вывоза с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения.

Министерство промышленности и торговли РФ будет принимать решение о возможности вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медицинского назначения. Для этих товаров министерство будет выдавать подтверждение в отношении вывозимых товаров. Соответствующее постановление опубликовано на портале pravo.gov.ru.

В настоящее время в соответствии с решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии допускается вывоз с таможенной территории ЕАЭС дезинфицирующих средств и масок, полумасок, масок-респираторов, респираторов в рамках целевых экспортных поставок. Экспорт разрешен при наличии решения или подтверждения в отношении вывозимых товаров, выданного соответствующим уполномоченным органом государства-члена ЕАЭС, с территории которого происходят такие товары, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«На данный момент мы смогли насытить российский рынок средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами и медицинской продукцией, необходимыми для борьбы с пандемией. Теперь можем начать экспорт такой продукции за рубеж. Отраслевые предприятия сейчас ведут переговоры о заключении экспортных контрактов на поставки в третьи страны, в Минпромторг России уже поступают обращения компаний о разъяснении порядка получения соответствующего целевого подтверждения», — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: Игорь Чунусов

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