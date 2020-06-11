Фармпроизводители восстанавливают коммуникацию с врачами на фоне отмены карантинных мер

Изменившаяся в ходе кризиса структура коммуникаций фармпроизводителей с врачами возвращается к привычной форме. На неделе с 25 по 31 мая доля личных визитов выросла до 20%. При этом наибольший прирост личных коммуникаций пришелся на регионы.

Совокупная доля всех типов удаленных коммуникаций с врачами на неделе 25-31 мая составила 79% в общей структуре мультиканального продвижения. При этом характерно, что доля коммуникаций с помощью мобильных мессенджеров не сократились ниже уровня начала мая, общение по Skype также скорее сохраняет занятые позиции. При сравнении с прошлым месяцем заметнее всего сокращаются контакты с врачами по телефону. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Показатель среднемесячного количества контактов в перерасчете на одного врача в мае (5,7) меньше, чем был зафиксирован в апреле (7) – сказался формально нерабочий период в первой декаде мая. Тогда, несмотря на кардинальное изменение структуры коммуникаций, суммарная информационная нагрузка на целевую аудиторию была практически такой же в феврале — до коронакризиса.

Методология

Компания Ipsos представила данные уточненных понедельных измерений за март, апрель и май 2020 год, полученная онлайн-методом: март — 328 врачей, апрель — 280 врачей, май – 550 врачей. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей. Анализ понедельного изменения промоции проведен на основе исходных данных мониторинга без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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