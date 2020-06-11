ФК «Пульс» вышла на первое место в рейтинге дистрибьюторов

По данным аналитической компании RNC Pharma, первое место в рейтинге фармдистрибьюторов по итогам I квартала 2020 года заняла компания «ФК Пульс».

Этот результат председатель совета директоров ООО «ФК Пульс» Эдуард Нетылько считает закономерным. «Сложная эпидемиологическая ситуация и выросший объем отгрузок (только за одну неделю в марте он увеличился в 2,5 раза) не вызвали паники и не парализовали рабочие процессы в компании, — отметил он. — Оперативное принятие конструктивных решений и тщательное планирование рабочих дней позволили повысить производительность и преодолеть все возникшие проблемы».

Рейтинг RNC Pharma подтверждает, что пик ажиотажного спроса на лекарства пришелся на март, а в середине апреля рынок уже вернулся к вполне стандартным тенденциям стагнации. Признаки неравномерного развития разных рыночных секторов сохранялись, госсектор в целом развивался более динамично, чем ритейл, даже несмотря на COVID-19. Это нашло отражение в рейтинговых таблицах – доля крупнейших российских фармдистрибьюторов продолжает сокращаться третий год подряд.

ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1 кв. 2020 года

Источник: «ФК Пульс»

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