«Акт реагирования однократного применения». Генпрокуратура отказалась отменить решение об ограничении доступа к новости Vademecum

Генеральная прокуратура РФ ответила на предложение редакции Vademecum отозвать требование №27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года. На этот документ ссылался Роскомнадзор (РКН) при блокировке новости, посвященной особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в московских медучреждениях. В Генпрокуратуре назвали свое требование «актом реагирования однократного применения», процедура отмены которого законодательством не предусмотрена.

«Рассматриваемое требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации является актом реагирования однократного применения, который после исполнения прекратил свое действие. Поскольку требование более не несет правовых последствий законодательством, процедура его отмены не предусмотрена», – говорится в ответе за подписью старшего прокурора Отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Т.А. Абрегова.

Отдельно Абрегов разъяснил, что требование не содержало «сведений о размещении на сайте vademec.ru призывов к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

«Наше предложение было отклонено по той причине, что фактически требование уже было исполнено РКН и изданием. По той же причине Генпрокуратура не может его отозвать, даже если бы признала ошибочность своего требования. Таков закон. Впрочем, это не лишает нас возможности оспорить законность этого требования и действий РКН в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства», – пояснил Александр Попелюк, партнер юридической компании Lidings, представляющей интересы редакции Vademecum.

Заинтересовавшая Генпрокуратуру и РКН новость была опубликована на сайте Vademecum 22 апреля. В ней говорилось о том, что МГФОМС разослал медучреждениям и страховым компаниям письмо №08-09-04/8401. В нем фонд сообщал об оплате медицинских услуг с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1-2-й степени с тяжелым течением» только в случае, если пациента доставила бригада скорой и неотложной помощи. Подлинность письма Vademecum подтвердили в нескольких медорганизациях, факт его существования позже подтвердил и сам МГФОМС.

Однако 28 апреля РКН уведомил редакцию Vademecum об ограничении доступа к новости и о необходимости незамедлительно удалить ее с сайта. В ведомстве сослались на требование Генпрокуратуры №27-31-2020/Ид4822-20 от 27 апреля 2020 года, однако сам документ не предоставили.

При этом в теле письма РКН «спорный» материал характеризовался как содержащий «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Во вложенном документе отмечалось, что новость «содержит недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Фото: Vademecum

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