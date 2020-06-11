Доля тест-полосок Акку-Чек в сегменте госзакупок достигла 30%

Три года назад компания «Рош» в сотрудничестве с ЗАО «Радуга Продакшн» в Санкт-Петербурге начала выпуск тест-полосок Акку-Чек Перформа (регистрационное удостоверение №2008/01305 от 10.01.17 года) на российском рынке. За это время для льготных категорий граждан «Рош» поставила эти средства самоконтроля более чем в 20 регионов страны. Три года назад компания «Рош» в сотрудничестве с ЗАО «Радуга Продакшн» в Санкт-Петербурге начала выпуск тест-полосок Акку-Чек Перформа (регистрационное удостоверение №2008/01305 от 10.01.17 года) на российском рынке. За это время для льготных категорий граждан «Рош» поставила эти средства самоконтроля более чем в 20 регионов страны.

Растущая заболеваемость сахарным диабетом – общемировая тенденция: если в 2000 году, в мире насчитывалось 151 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет с таким диагнозом, то в настоящее время пациентов с сахарным диабетом 463 млн. По прогнозам IDF (Международной Диабетической Федерации), к 2045 году численность больных достигнет 700 млн человек[1].

Выявление заболевания на ранней стадии, доступность высококачественной медико-социальной помощи, комплекс мер по профилактике осложнений – основные направления поддержки пациентов с сахарным диабетом во всем мире. В России на государственном уровне разработаны и закреплены меры для профилактики и лечения сахарного диабета и его осложнений.

Глюкометры и тест-полоски марки Акку-Чек присутствуют на российском рынке медицинских изделий более 20 лет, получив за это время признание у пользователей бренда: в 2015, 2017 и 2019 годах по результатам общенародного голосования Акку-Чек был признан маркой №1 в России в категории «глюкометры»[2].

Три года назад компания «Рош» начала выпуск тест-полосок Акку-Чек Перформа на производстве «Радуга Продакшн». Производственный процесс на предприятии ЗАО «Радуга Продакшн» соответствует существующим требованиям к организации производства, система качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования», а выпускаемая продукция – международным и российским стандартам точности, предъявляемым к средствам самоконтроля.

За это время «Рош» организовала поставки тест-полосок «Акку-Чек Перформа» для льготных категорий граждан в следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тульская, Свердловская, Нижегородская, Тюменская, Хабаровская, Калининградская, Омская, Томская, Ярославская, Челябинская, Рязанская, Орловская области, Приморский и Камчатский края, республики Татарстан, Саха, Калмыкия и Башкортостан.

В планах компании – наращивать производство и совершенствовать производственные процессы на мощностях завода «Радуга Продакшн». Рош прикладывает максимум усилий для повышения доступности высококачественных средств самоконтроля и обеспечения ими льготных групп граждан.

«Рош» – один из лидеров российского рынка по объему госзакупок тест-полосок в денежном выражении[3]: по данным компании «Промед», анализировавшей госзакупки за последние 12 месяцев (май 2019 – апрель 2020), доля Акку-Чек составляет 30%. В розничном сегменте Рош занимает первое место: по данным агентства DSM Group за аналогичный временной период, доля рынка в денежном выражении составила 44%[4].

О компании «Рош». Компания была основана в 1896 году и на протяжении 120 лет производит современные диагностические средства и инновационные лекарственные препараты для профилактики, диагностики и лечения различных заболеваний, делая значительный вклад в развитие мирового здравоохранения. Рош является лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области самоконтроля сахарного диабета. www.roche.ru

О компании «Рош Диабетес Кеа Рус». ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» – импортер продукции Акку-Чек и уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек в России. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр средств самоконтроля для людей с сахарным диабетом: глюкометры, тест-полоски, устройства для прокалывания кожи, ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, инсулиновые помпы и инфузионные наборы. Стратегия Акку-Чек позволяет разрабатывать продукты, учитывающие индивидуальные потребности различных групп людей с сахарным диабетом. www.accu-chek.ru

О предприятии «Радуга Продакшн». ЗАО «Радуга Продакшн» – современный завод по производству твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы), который работает на контрактной основе и осуществляет широкий спектр услуг по упаковке фармацевтической продукции. Завод расположен в Санкт-Петербурге. Производственная площадка предоставляет услуги по упаковке лекарственных средств с 2013 года. Производство таблеток и капсул начато в 2016 году. В том же году был заключен договор между ЗАО «Радуга Продакшн» и ООО «Рош Диабетес Кеа Рус». Потенциальная мощность предприятия – 1 млрд таблеток и капсул в год. Завод построен и спроектирован в соответствии с требованиями надлежащей производственной практики. http://www.raduga-production.ru

[1] IDF Diabetes Atlas 2019, 9 edition

[2] В отношении бренда Акку-Чек в категории «Глюкометры». Подробности на сайте narodnayamarka.ru/

[3] Анализ проведен «Промед» на основании данных сайта https://zakupki.gov.ru/

[4] Данные DSM Group, https://dsm.ru/

Фото: Рош

vademec