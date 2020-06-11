Serum Institute инвестирует 100 млн долларов в вакцину против коронавируса от AstraZeneca

Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин, инвестирует 100 млн долларов в разрабатываемую Оксфордским университетом вакцину против нового коронавируса. Сообщается, что базирующаяся в Пуне компания заключила партнерское соглашение с британским фармгигантом AstraZeneca для обеспечения поставок вакцины AZD1222 в Индию, а также в страны с низким и средним уровнем дохода.

Адар Пунавалла (Adar Poonawalla), генеральный директор Института сыворотки, сказал:

НАША ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ГОТОВА, И МЫ ПЛАНИРУЕМ НАЧАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА. МЫ ВКЛАДЫВАЕМ БОЛЕЕ 100 МЛН ДОЛЛАРОВ В ЭТО ПРОИЗВОДСТВО. ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИСПЫТАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНЫ НЕ БУДУТ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНЫ, ВАКЦИНА НЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НИ В ИНДИИ, НИ ГДЕ-ЛИБО ЕЩЕ В МИРЕ.

Что касается планов производства, то глава Института сказал, что производство нескольких миллионов доз начнется уже сейчас, прекрасно понимая, что они идут на определенный риск.

Количество доз, которое может получить Индия на первом этапе и временной период, когда они будут доступны, пока неизвестны.

За последние 50 лет Serum Institute создал значительный потенциал в производстве и поставке вакцин по всему миру. «Мы будем тесно сотрудничать с AstraZeneca, чтобы обеспечить справедливое и равное распространение вакцины в этих странах», — добавил Пунавалла.

Говоря о совместной разработке вакцины с американской компанией Codagenix, Пуонавалла сказал, что в настоящее время проходят доклинические испытания и он надеется, что переход к фазе испытаний на людях состоится к сентябрю/октябрю.

ЦЕЛЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 1,5–2 ЛЕТ ДЛЯ БОРЬБЫ С НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ. БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ С НАШИМ ПАРТНЕРОМ CODAGENIX МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО СМОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ВАКЦИНУ ДЛЯ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Кроме Оксфорда и Codagenix, Институт также работает с австрийской Themis.

gmpnews