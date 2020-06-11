В 2020 году в гражданский оборот в РФ поступило 1,32 млн упаковок гидроксихлорохина

Росздравнадзор привел данные по наличию в обращении на территории Российской Федерации лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин.

Так согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России зарегистрировано четыре препарата гидроксихлорохина со следующими торговыми наименованиями: Гидроксихлорохин (владелец регистрационного удостоверения ЗАО «Биоком», Россия), Гидроксихлорохин (Нью-Фарм Инк, Канада), Плаквенил (Санофи-Авентис Ирландия Лимитед, Ирландия), Иммард (Ипка Лабораториз Лимитед», Индия).

Здесь стоит отметить, что даже наши российские компании (Биоком, Нанолек, Синтез и Оболенское) при производстве используют импортную фармацевтическую субстанцию, а именно, китайских компаний Чонгкинг Кэнгле Фармасьютикал и Шанхай Чжунси Санве Фармасьютиал.

Всего в 2020 году (по состоянию на 28 мая 2020 г.) производителями и импортерами лекарственных препаратов в автоматизированную информационную систему Росздравнадзора представлены данные о вводе в гражданский оборот более 170 серий лекарственного препарата «гидроксихлорохин» общим количеством более 1,32 млн упаковок, в том числе 147 серий — отечественного производства.

Как поясняет Росздравнадзор, в связи с применением данного препарата при профилактике и лечении коронавирусной инфекции COVID-19, поставки гидроксихлорохина осуществлялись, в первую очередь, по государственным контрактам медицинских организаций и органов исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов РФ.

Для обеспечения доступности препарата в розничном сегменте фармацевтического рынка с 29 мая уже начались поставки в адрес дистрибьюторов ООО «ФК ПУЛЬС», Катрен НПК АО, ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», а также в сетевые фармацевтические организации субъектов России.

gmpnews