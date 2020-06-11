В Зеленограде будет налажен выпуск первой в России вакцины против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АФК «Система» и «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» будут сотрудничать в организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, что холдинг Alium был создан в октябре 2019 года в результате объединения фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Биннофарм».

По словам разработчиков, уникальность вакцины заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. По данным «НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи», при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образовываются клетки памяти — одно из основных свойств вакцины. Начало первых клинических испытаний вакцины ожидается в середине июня 2020 г. Массовое производство вакцины планируется запустить к осени 2020 г.

«НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи» одним из первых не только в России, но и в мире завершил доклинические исследования экспериментального образца вакцины против коронавируса. Результаты доклинических исследований на обезьянах и хомяках подтвердили эффективность и безопасность препарата.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил:

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ. РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА ПО РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ В МИРЕ, И МЫ РАССЧИТЫВАЕМ, ЧТО РОССИЙСКАЯ ВАКЦИНА, БУДЕТ ГОТОВА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ.

Фото с сайта pharmaphorum.com

gmpnews