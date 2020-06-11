FUJIFILM инвестирует 928 млн долларов в свою производственную площадку в Дании

Корпорация FUJIFILM инвестирует 100 млрд иен (928 млн долларов) в производственную контрактную площадку в сфере биопрепаратов FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, расположенную в Дании.

Напомним, что в августе 2019 года FUJIFILM приобрела производственную площадку у Biogen в Дании за 98 млрд иен (890 млн долларов).

Финансирование, о котором было объявлено 9 июня, позволит удвоить текущие производственные мощности, добавив еще шесть биореакторов. К осени 2023 года общее количество биореакторов достигнет 12, каждый их которых объемом 20 000 литров.

Помимо этого, к лету 2023 года, на площадке появится полностью автоматизированная линия для наполнения, способная производить до 35 млн единиц продукции в год. Весной 2022 года будет добавлена ​​новая линия для упаковки, оснащенная оборудованием для сборки нескольких типов автоинжекторов, а также автоматической маркировки.

Недавно было объявлено о резервировании производственных мощностей Fujifilm в Дании для Therapeutics Accelerator в отношении разрабатываемых продуктов для борьбы с COVID-19.

FUJIFILM ставит своей задачей достичь 100 млрд иен к марту 2022 года, и превысить 200 млрд иен к марту 2026 года.

gmpnews