Ремдесивир предотвращает повреждение легких, показано в исследовании на обезьянах

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, противовирусное лекарственное средство Ремдесивир от компании Gilead Sciences предотвращало заболевание легких у макак-резусов, зараженных новым коронавирусом (SARS-CoV-2).

Напомним, что Ремдесивир был одобрен в прошлом месяце в Японии, торговое наименование препарата Veklury. Он также был разрешен для экстренного использования у пациентов с тяжелой формой COVID-19 в США, Индии и Южной Корее. В Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявка на регистрацию ремдесивира тоже уже подана.

В исследовании эффективности препарата, 12 макак-резусов были заражены SARS-CoV-2, половина из них получили раннее лечение ремдесивиром.

В результате, у макак-резусов, получавших ремдесивир, не было признаков респираторного заболевания. На рентгенограммах у них наблюдалось уменьшение легочных инфильтратов и снижение титров вируса в бронхоальвеолярном лавахе через 12 часов после первого введения препарата. Вирусная нагрузка или количество вируса в легких животных, получавших ремдесивир, была ниже, а повреждение легких было уменьшено.

Таким образом, терапевтическое лечение ремдесивиром, начатое на ранних стадиях, имело клиническое преимущество у макак-резусов, инфицированных SARS-CoV-2. Исследователи заключили, что

ДАННЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ РАННЕГО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ РЕМДЕСИВИРОМ У ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПНЕВМОНИИ.

В клинических испытаниях, проведенных в США в конце апреля, ремдесивир сократил количество госпитализаций на 31%, по сравнению с плацебо.

При этом ранее Gilead опубликовал данные своего собственного исследования, которое показало, что препарат давал скромную пользу пациентам с умеренной формой COVID-19, получавшим пятидневный курс лечения.

gmpnews