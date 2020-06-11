«Сберлогистика» займется доставкой лекарств до постаматов и на дом Минздрав будет аттестовывать уполномоченных лиц производителей по правилам ЕАЭС » Евросоюз запретил фармкомпаниям предоставлять аптекам бесплатные образцы рецептурных препаратов Европейский суд встал на сторону Novartis Consumer Health GmbH. Суд посчитал, что Ratiopharm не имела права направлять бесплатные образцы своего продукта в аптеки. Согласно решению Европейского суда, фармацевтические компании не могут предоставлять аптекам бесплатные образцы рецептурных лекарств, сообщает Bloomberg. Суд принял это решение после обращения Федерального суда ФРГ, который рассматривал спор между Novartis Consumer Health GmbH («Новартис Консьюмер Хелс ГмбХ») и дженериковой компанией Ratiopharm. Немецкий суд обратился в Европейский суд за консультацией относительно законов Евросоюза по поводу бесплатных образцов лекарственных препаратов. По мнению Европейского суда, аптеки имеют право получать только образцы препаратов, для приобретения которых не требуется рецепта. Novartis Consumer Health GmbH, которая производит обезболивающий и противовоспалительный препарат «Вольтарен Эмульгель» (диклофенак) в тюбиках по 100 г, обратилась в Федеральный суд ФРГ с иском против Ratiopharm, которая в 2013 году предлагала аптекам образцы собственного препарата в форме геля. Как утверждает истец, на образцах стояла пометка «для демонстрационных целей». В Novartis Consumer Health GmbH уверены, что Ratiopharm нарушила немецкое законодательство, согласно которому получать образцы рецептурных лекарств имеют право исключительно врачи. Илья Дугин

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