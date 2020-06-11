«Сберлогистика» займется доставкой лекарств до постаматов и на дом

«Сберлогистика» (дочерняя компания Сбербанка) займется доставкой лекарств на дом и до постаматов. К 1 июля в офисах Сбербанка станут доступны 2500 пунктов выдачи и 1000 постаматов, выяснил «ФВ».

«Сберлогистика» начнет доставлять лекарства до пунктов выдачи и постаматов в офисах «Сбербанка». До конца года компания планирует увеличить количество постаматов до 10500, рассказали «ФВ» в пресс-службе. Компания рассчитывает стать игроком рынка доставки лекарств и уже заключила договор с Группой компаний АСНА, которая, в свою очередь, также сотрудничает с онлайн-площадками Wildberries, Ozon и «Беру».

В «Сберлогистике» заявили, что в постаматы и точки выдачи можно будет заказывать только те лекарства, которые не требуют специального температурного режима хранения, а также бад и косметику. Для доставки других лекарств будет задействована собственная курьерская служба компании. «Доставка осуществляется в абсолютном соответствии с регулирующими требованиями, курьерская служба обеспечена специальными термосумками для соблюдения необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарств», – рассказали «ФВ» в пресс-службе «Сберлогистики».