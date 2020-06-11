Аптечные продажи БАД выросли с начала года на 6%

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС и БАД аналитической компании AlphaRM, пик аптечных продаж пришелся на 12-ю неделю года (16—22 марта), составив 2,01 млрд руб., 11,8 млн упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 19-я неделя (4—10 мая) – 1,07 млрд руб., 6,1 млн упаковок.

Наибольший объем продаж пришелся на бренд «Солгар» от компании Solgar, доля которого составила 5,15%. Вторую строчку с долей в 2,71% занимает бренд «Доппельгерц» от Queisser Pharma. И замыкает тройку лидеров бренд «Фемибион» (2,02%) от Dr. Reddy’s Laboratories.

Лидерами по продажам БАД среди корпораций за рассматриваемый период 2020 года стали: компания «Эвалар» (9,67% розничных продаж), Solgar с долей 5,15% и «Внешторг Фарма» (4,66% розничных продаж).

На импортные биологически активные добавки пришлось 45,96% продаж, 54,04% — на отечественные.

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