Аптечные продажи БАД выросли с начала года на 6%

За первые 22 недели 2020 года продажи БАД составили 180,6 млн упаковок на сумму 30,3 млрд руб. Это выше на 6% в стоимостном выражении и ниже на 2% в натуральном по сравнению с аптечными продажами БАД за аналогичный период 2019 года.
Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС и БАД аналитической компании AlphaRM, пик аптечных продаж пришелся на 12-ю неделю года (16—22 марта), составив 2,01 млрд руб., 11,8 млн упаковок. Самыми низкими продажами была отмечена 19-я неделя (4—10 мая) – 1,07 млрд руб., 6,1 млн упаковок.
Наибольший объем продаж пришелся на бренд «Солгар» от компании Solgar, доля которого составила 5,15%. Вторую строчку с долей в 2,71% занимает бренд «Доппельгерц» от Queisser Pharma. И замыкает тройку лидеров бренд «Фемибион» (2,02%) от Dr. Reddy’s Laboratories.
Лидерами по продажам БАД среди корпораций за рассматриваемый период 2020 года стали: компания «Эвалар» (9,67% розничных продаж), Solgar с долей 5,15% и «Внешторг Фарма» (4,66% розничных продаж).
На импортные биологически активные добавки пришлось 45,96% продаж, 54,04% — на отечественные.