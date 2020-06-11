В Испании началось производство иммуноглобулина против COVID-19 Аптечные продажи БАД выросли с начала года на 6% » Novo Nordisk укрепила присутствие на рынке препаратов для лечения заболеваний сердца Novo Nordisk заплатит в общей сложности более 2 млрд долл. за американскую Corvidia Therapeutics. Один из экспериментальных препаратов американской компании проходит II стадию клинических исследований. Датская фармкомпания Novo Nordisk («Ново Нордиск») приобрела американскую компанию Corvidia Therapeutics («Корвидиа Терапьютикс»), сообщает Reuters. Цель сделки – расширение портфеля лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний датской компании. По условиям соглашения, Novo Nordisk осуществит единовременный платеж в размере 725 млн долл. Общая сумма сделки может составить 2,1 млрд долл. с учетом поэтапных платежей при условии достижения определенных целей. Как отметили в Novo Nordisk, сделка не повлияет на финансовые показатели за текущий год и выполнение программы по обратному выкупу акций. Разрабатываемый Corvidia препарат-кандидат ziltivekimab проходит II стадию клинических исследований. Corvidia Therapeutics была выделена в самостоятельный бизнес шведско-британской компанией AstraZeneca («АстраЗенека»). Илья Дугин

pharmvestnik