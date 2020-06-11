В Испании началось производство иммуноглобулина против COVID-19

Компания Grifols приступила к производству первого гипериммунного глобулина против COVID-19. Клиническое исследование этого средства начнется в июле, после получения первых доз.

Испанская фармацевтическая компания Grifols объявила о начале производства своей разработки против SARS-COV-2 — гипериммунного глобулина. Об этом сообщает портал PR Newswire. Первые готовые дозы препарата ожидаются в июле, они пойдут на проведение клинического исследования.

В марте Grifols согласилась работать с Национальными институтами здоровья (NIH), Министерством здравоохранения и социальных служб США, FDA и другими федеральными агентствами для сбора плазмы выздоровевших после COVID-19 пациентов и разработки терапевтических средств на ее основе, а именно гипериммунного глобулина. Компания нацелена также на сотрудничество и с европейскими партнерами.

Тем временем клиническое испытание высокой дозы внутривенного иммуноглобулина, разработанного Grinfols, уже проходит в Испании. В нем оценивается, способен ли препарат стабилизировать или улучшить состояние пациентов с COVID-19.

Анастасия Теслина

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