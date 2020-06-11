Moderna приступит к испытанию III фазы вакцины против COVID-19 в июле

Исследования поздней фазы вакцины против коронавируса компании Moderna начнутся в июле. Дозы на 30 тыс. предполагаемых участников уже произведены, сообщает разработчик.

Американская компания Moderna подтвердила, что начало клинического исследования III фазы вакцины mRNA-1273 против COVID-19 ожидается в июле, пишет Firstword Pharma.

Известно, что в исследование будут вовлечены около 30 тыс. участников из США. Производство необходимого количества доз вакцины для этого испытания уже завершено, уточнил разработчик.

Как ранее писал «ФВ», первые результаты исследования I фазы mRNA-1273 показали, что препарат стимулировал иммунный ответ против коронавируса у небольшой группы участников. В мае компания приступила ко II фазе, куда уже набрали 300 добровольцев 18—55 лет и 50 из 300 участников старше 55 лет.

FDA присвоило вакцине mRNA-1273 статус ускоренного рассмотрения. Это означает, что препарат может быть одобрен уже в 2021 году. По ожиданиям директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID) д-ра Энтони Фаучи, к этому времени уже будет доступно более миллиона доз препарата-кандидата Moderna.

Анастасия Теслина

pharmvestnik