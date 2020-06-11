Индия полностью сняла запрет на экспорт гидроксихлорохина

Индийские производители дженериков получили право на экспорт гидроксихлорихина и субстанций для его производства. При этом они должны выполнять обязательства по поставкам на внутренний рынок.

Индийские власти сняли запрет на экспорт противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который, по мнению Президента США, является эффективным средством для лечения COVID-19, пишет Reuters.

Как заявил министр химической промышленности и удобрений Индии Садананда Говда, Департамент фармацевтики разрешил экспорт как готовых лекарственных форм гидроксихлорохина, так и активных фармсубстанций (АФИ) для его производства.

При этом, отметил министр, производители обязаны поставлять 20% своей продукции на внутренний рынок. Исключение составляют только специализированные экспортные компании и производители, чье производство расположено в особых экономических зонах.

Правительство Индии запретило экспорт гидроксихлорохина и АФИ для его производства в марте 2020 года на фоне срыва поставок из-за пандемии COVID-19.

В апреле 2020 года руководство страны частично ослабило ограничения на экспорт препарата и АФИ и поставило 50 млн таблеток в США.

Спрос на препарат резко вырос благодаря проявленному интересу со стороны Президента США, хотя у экспертов возникли сомнения относительно его эффективности.

Днем ранее британские ученые прекратили крупномасштабное клиническое исследование гидроксихлорохина, после того как, согласно результатам, препарат оказался неэффективным.

Тем не менее ВОЗ объявила о намерении возобновить клинические исследования препарата.

Крупнейшими производителями гидроксихлорохина в Индии являются компании

IPCA Laboratories («Ипка Лэбораториз») и Cadila Healthcare («Кадила Хелскер»).

Илья Дугин

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