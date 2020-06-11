Allogene и Servier сообщили о положительных результатах исследования препарата ALLO-501 при НХЛ

Международная фармацевтическая компания Servier и биотехнологическая компания Allogene Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ALLO) объявили о получении положительных предварительных результатов в исследовании фазы I ALPHA с повышением дозы препарата ALLO-501 при рецидивирующей/рефрактерной неходжкинской лимфоме (НХЛ).
Данные были представлены на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO). В этом исследовании в рамках дифференцированного режима лимфодеплеции используется ALLO-647 – моноклональное антитело (мАТ) против CD52 производства компании Allogene.
Ключевые выводы исследования:
• Препарат ALLO-501 при совместном применении с используемым для лимфодеплеции препаратом ALLO-647 переносился хорошо, при этом не наблюдалось дозолимитирующих токсических эффектов, реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) или синдрома нейротоксичности, связанной с иммунными эффекторными клетками (ICANS).
• Во все еще продолжающемся исследовании 22 пациента оценивались с точки зрения безопасности препарата и 19 пациентов – с точки зрения его эффективности, и на момент прекращения сбора данных была проведена как минимум одна оценка опухоли.
° Наблюдалось семь случаев полного ответа (ПО) и пять случаев частичного ответа (ЧО), таким образом, общая частота ответа (ОЧО) составила 63%, а частота полного ответа (ЧПО) — 37%.
° Более высокие значения частоты ответа наблюдались у CAR-T-наивных пациентов (N = 16), ОЧО у таких пациентов составила 75 %, а ЧПО — 44%.
° Ответ сохранялся у девяти из двенадцати пациентов (75%) на момент прекращения сбора данных.
° При более высокой дозе ALLO-647 наблюдалась более высокая ЧПО.
• Исследование фазы I инициировано с целью изучения ALLO-501A, препарата нового поколения на основе CAR-T против CD19, являющегося препаратом-кандидатом для клинической разработки в исследованиях фазы II.
«Мы удовлетворены предварительными результатами исследования фазы I, которые показали, что ALLO-501 и ALLO-647 хорошо переносились и приводили к полной ремиссии у пациентов на поздних стадиях НХЛ, — прокомментировал генеральный директор и соучредитель компании Allogene Therapeutics Дэвид Чанг. — Эти результаты убеждают нас в том, что мы находимся на правильном пути и сможем воплотить в реальность метод аллогенной CAR-T-терапии».
«Аллогенные CAR-T-препараты представляют собой готовое терапевтическое решение, которое может сделать клеточную терапию доступной для большего числа пациентов, — отметил профессор отделения лимфом и миелом Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета Саттва С. Нилапу. — Хотя этот метод требует более длительного последующего наблюдения, предварительный результат выглядит многообещающим: ответ сохраняется у 75% пациентов. Наряду с положительным профилем безопасности эти данные свидетельствуют о том, что ALLO-501 может стать эффективным терапевтическим решением, если это будет подтверждено результатами дальнейших исследований».
На момент прекращения сбора данных (май 2020 г.) в исследование были включены 23 пациента, 22 из которых получали ALLO-501. Один пациент был исключен из исследования до начала этапа лимфодеплеции из-за острой почечной недостаточности, вызванной обструкцией мочевыводящих путей. Медиана времени от включения в исследование до начала лечения составила 5 дней.
Для оценки эффективности использовались данные 19 из 22 пациентов, у которых длительность лечения на момент прекращения сбора данных достигала не менее одного месяца. Ответ на терапию наблюдался при всех клеточных дозах и при всех гистологических типах опухоли (диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома и фолликулярная лимфома), при этом общая частота ответа (ОЧО) составила 63%, а частота полного ответа (ЧПО) — 37%. При более высокой дозе ALLO-647 наблюдалась более высокая ЧПО — 50%, более глубокая лимфодеплеция и задержка восстановления популяции T-клеток хозяина. При медиане продолжительности последующего наблюдения, равной 3,8 месяца, у 9 из 12 ответивших на терапию пациентов (75%) на момент прекращения сбора данных ответ сохранялся.
|Клеточная доза и режим лимфодеплеции
|39 мг ALLO-647
|90 мг ALLO-647
|40×106
клеток CAR+
(N=4)
|120×106
клеток CAR+
(N=4)
|360×106
клеток CAR+
(N=3)
|Все дозы, 39 мг
ALLO-647
(N=11)
|120×106
клеток CAR+
(N=6)
|360×106
клеток CAR+
(N=2)
|Все дозы, 90 мг
ALLO-647
(N=8)
|Все пациенты
(N=19)
(95% ДИ)
|ОЧО, n (%)
|3(75%)
|3(75%)
|1(33%)
|7(64%)
|4(67%)
|1(50%)
|5(63%)
|12/19 (63%)
(38%, 84%)
|ЧПО, n (%)
|1(25%)
|1(25%)
|1(33%)
|3(27%)
|4(67%)
|0(0%)
|4(50%)
|7/19 (37%)
(16%, 62%)
Один из пациентов в ответ на терапию сначала продемонстрировал частичный ответ (ЧО), а ко второму месяцу — прогрессирование заболевания. После повторного применения препарата ALLO-501 в той же дозе и ALLO-647 в более высокой дозе (90 мг) был достигнут полный ответ. Этот пациент в таблице выше отнесен к группе ЧО, а не ПО.
В общий анализ эффективности включены три пациента, которые были невосприимчивы к предшествующей аутологичной CAR-T-терапии (наилучший ответ – продолжающееся прогрессирование заболевания либо прогрессирование заболевания в течение трех месяцев). Эти пациенты были также невосприимчивы к аллогенной CAR-T-терапии. У CAR-T-наивных пациентов ОЧО составила 75%, а ЧПО — 44%.
|Все клеточные дозы + 39 мг ALLO-647
(N=10)
|120×106 и 360×106 клеток CAR+ + 90 мг ALLO-647
(N=6)
|Все CAR-T-наивные пациенты
(N=16)
|ОЧО, n (%)
|7(70%)
|5(83%)
|12/16 (75%)
(48%, 93%)
|ЧПО, n (%)
|3(30%)
|4(67%)
|7/16 (44%)
(20%, 70%)
Дозолимитирующих токсических эффектов, реакции «трансплантат против хозяина» или синдрома нейротоксичности, связанной с иммунными эффекторными клетками (ICANS), не наблюдалось.
|Нежелательное явление, представляющее интерес
|1-я степень тяжести
N (%)
|2-я степень тяжести
N (%)
|3-я степень тяжести
N (%)
|4-я степень тяжести
N (%)
|5-я степень тяжести
N (%)
|Синдром высвобождения цитокинов
|2(9%)
|4(18%)
|1(5%)
|—
|—
|ICANS
|—
|—
|—
|—
|—
|Реакция «трансплантат против хозяина»
|—
|—
|—
|—
|—
|Инфекция
|5(23%)
|4(18%)
|2(9%)
|—
|—
|Инфузионная реакция
|1(5%)
|9(41%)
|1(5%)
|—
|—
|Нейтропения
|—
|1(5%)
|7(32%)
|7(32%)
|—
Синдром высвобождения цитокинов, преимущественно легкой и умеренной степеней тяжести, отмечался у 32% пациентов и поддавался терапии при использовании стандартных рекомендаций: разрешение всех нежелательных явлений наступало максимум в течение 7 дней. У пациентов, получавших 90 мг ALLO-647, не наблюдалось роста частоты инфекций по сравнению с пациентами, получавшими 39 мг ALLO-647.
У четырех пациентов (18%) наблюдались серьезные нежелательные явления (СНЯ). У одного пациента была отмечена пирексия 2-й степени тяжести и реактивация цитомегаловируса (ЦМВ) 2-й степени тяжести, эти НЯ разрешились через 2 и 6 дней соответственно. У одного пациента имела место ротавирусная инфекция 3-й степени тяжести и гипокалиемия 3-й степени тяжести, эти НЯ разрешились через 15 и 2 дня соответственно. У одного пациента была отмечена фебрильная нейтропения 3-й степени тяжести и артериальная гипотензия 2-й степени тяжести, оба НЯ разрешились через 2 дня. У одного пациента имело место кровотечение в верхнем отделе ЖКТ 3-й степени тяжести, которое разрешилось через 1 день, и реактивация ЦМВ 3-й степени тяжести, которая разрешилась через 25 дней.
Нежелательные явления наблюдались при всех уровнях доз ALLO-501 и ALLO-647. СНЯ наблюдались при клеточных дозах ALLO-501, равных 40 x 106 и 120 x 106, и при обоих дозовых уровнях ALLO-647.
«Мы рады видеть прогресс, достигнутый Allogene в исследовании ALPHA, и положительные предварительные результаты для ALLO-501, — заявил президент группы Servier Оливье Лоро. — Мы гордимся участием в разработке инновационных методов лечения, которые отвечают потребностям пациентов».
Компания Allogene – спонсор исследования фазы I ALPHA, которое проводится с целью оценки безопасности и переносимости увеличивающихся доз ALLO-501 и ALLO-647 при лечении наиболее распространенных подтипов НХЛ: рецидивирующей/рефрактерной крупноклеточной B-клеточной лимфомы и фолликулярной лимфомы.
ALLO-501A — это препарат на основе CAR-T против CD19 без доменов, распознающих ритуксимаб, которые имеются в ALLO-501. Это позволит использовать его в более широкой популяции пациентов, в том числе у пациентов с НХЛ, недавно получавших ритуксимаб. ALLO-501A предназначен для клинической разработки в исследованиях фазы II, и набор пациентов для исследования был начат во время фазы I исследования ALPHA2 препарата ALLO-501A.
Препарат разрабатывается совместно в рамках соглашения о сотрудничестве между Servier и Allogene на основе эксклюзивной лицензии, выданной компанией Cellectis. При разработке ALLO-501 используются технологии компании Cellectis. Servier предоставляет Allogene эксклюзивные права на ALLO-501 на территории США, тогда как для всех других стран эксклюзивные права на препарат остаются за Servier.
Подробную информацию об исследовании можно найти в презентации.
Источник: Servier