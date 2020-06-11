Fujifilm инвестирует более 900 млн долл. в расширение предприятия в Дании

Fujifilm Holdings намерена предоставить предприятие в Дании для производства вакцины против SARS-CoV-2. Компания наращивает мощности для расширения контрактного производства.

Японская компания Fujifilm Holdings Corp («Фуджифилм Холдингз Корп.») объявила о планах инвестировать 928 млн долл. в расширение производственных мощностей на предприятии в Дании, более чем вдвое, пишет Reuters.

Средства будут направлены на расширение производства нефасованных активных фармсубстанций (АФС) и модернизацию технологии культивирования клеток для производства вирусных вакцин. Fujifilm приобрела предприятие в городе Хиллерод у компании Biogen Inc («Баойджен Инк») за 890 млн долл.

Расширение производственных мощностей позволит Fujifilm укрепить присутствие в сегменте контрактного производства и исследований.

Японский производитель фототехники и офисного оборудования приступил к диверсификации бизнеса более 10 лет назад.

Ранее компания заявила о том, что она предоставит предприятие в Дании в распоряжение организации COVID-19 Therapeutics Accelerator, основанной благотворительным фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также двумя другими фондами. Цель организации – идентификация потенциальных вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19 и помощь в разработке медикаментов, показавших эффективность и безопасность в процессе клинических исследований.

Фармподразделение Fujifilm исследует собственный противогриппозный препарат фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции.

По прогнозу компании, в 2021 финансовом году объем продаж бизнеса по контрактному производству биопрепаратов составит 100 млрд иен (928,7 млн долл.).

Илья Дугин

pharmvestnik