Минздрав закупит реактивы для тестирования на ВИЧ

Минздрав объявил четыре аукциона на поставку реактивов для тестирования на ВИЧ.

Минздрав России объявил аукционы на поставку реактивов для тестирования на ВИЧ в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1438 от 27.12.2012. Прием заявок на участие в аукционах завершится 18 июня.

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов MINI VIDAS BIOMERIEUX.

Начальная (максимальная) цена контракта: 65 340,00 руб.

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов Access II.

Начальная (максимальная) цена контракта: 215 600,00 руб.

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 201 150,00 руб.

– Поставка наборов реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCount для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 441 200,00 руб.

Елена Сидорова

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