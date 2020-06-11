Фармкомпании планируют переобучать медпредставителей и нанимать диджитал-специалистов

Многие врачи оценили удаленное общение с медпредставителями во время карантина. Такой формат позволяет медикам самостоятельно планировать сеансы связи и регулировать их продолжительность. Эксперты считают, что доля личных контактов в общем объеме коммуникации сократится в постковидный период.

Конкуренция за внимание и лояльность врача вырастет после снятия всех ограничений из-за пандемии. Это связано с тем, что в арсенале фармкомпаний появилось множество новых каналов удаленной коммуникации, тогда как свободного времени у докторов больше не становится. Об этом шел разговор в ходе очередного заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) 3 июня.

Все это указывает на то, что либо медицинским представителям придется осваивать новые компетенции – в частности, обучаться телемаркетингу и развивать soft-skills, – либо фармкомпании заменят часть медпредов специалистами нового формата. Значительную же часть промоактивности переведут в онлайн-пространство, воспользовавшись специализированными диджитал-платформами и сервисами.

Екатерина Погонцева

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